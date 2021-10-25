Запретить нельзя: краевые депутаты обсудили, как не допускать ввоз чужих отходов в Приморье

Опасные отходы могут завозить в край и в будущем. Фото: принтскрин видео.

Нашумевшую ситуацию с ввозом в Приморье опасных отходов из Амурской области обсудили с краевыми властями и представителями ведомств депутаты парламента Приморья. В ходе обсуждения выяснилось, что предотвратить ввоз в регион опасных веществ в будущем невозможно, но можно ужесточить контроль за процессами их перемещения.

Дальнейшую судьбу уже прибывшей в край партии отходов из Приамурья, а также меры, которые необходимо принять, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций обсудили в ходе внеочередного заседания экономического комитета Законодательного собрания Приморья.

Как рассказала зампред правительства Приморья Елена Пархоменко, в настоящее время краевые власти работают над решением вопроса вывоза из края уже доставленных ООО «Система» отходов - из поселка Западный Надеждинского района и поселка Ярославский Хорольского района.

По ее словам, представители компании уже устно выразили готовность вернуть пестициды обратно в Амурскую область, у них уже якобы есть об этом договоренность с площадкой, на которой хранились отходы до отправки в Приморье. Правда, официального обращения от «Системы» по этому поводу в правительстве пока не получили.

«Если мы получим от них официальное обращение о готовности вывезти, то мы будем только за. В первую очередь с площадки в Ярославском, где эти отходы, по словам компании, оказались случайно, из-за проблем с техникой, которая их везла. Что касается отходов на площадке в Западном, то в данный момент судом наложено ограничение на какие-либо действия с этими отходами, но если компания официально обратится с тем, чтобы их вывезти, то мы будем просить суд снять ограничения на транспортировку. Для нас самый лучший вариант, если бы эти отходы уехали туда, откуда они приехали», - отметила Пархоменко.

По ее словам, у компании практически нет шансов на продолжение работы с этими отходами в Приморье – в ее деятельности выявлен ряд нарушений, которые делают невозможным исполнение этого контракта. В частности, у компании забирают землю, где находится установка для сжигания из-за нарушений договора аренды, вокруг участка не установлена санитарно-защитная зона для выполнения работ по обезвреживанию.

Отвечая на вопросы депутатов, как избежать подобных ситуаций в будущем, Елена Пархоменко отметила, что гарантий этого не существует, и, согласно действующему законодательству, компании, имеющие лицензию на обращение с отходами, в том числе, самыми опасными, могут ввозить и перерабатывать их в любом регионе страны. И уведомлять об этом власти региона они не обязаны.

По словам спикера ЗС ПК Александра Ролика, Приморье является уникальным по своему биоразнообразию регионом и не должно быть местом, куда ввозятся отходы из других субъектов. Но механизмов предотвратить это у местных властей нет. Но, по его мнению, ситуация, когда власти узнают о прибытии опасных отходов и намерении их переработать постфактум не должна повториться, и законодателям необходимо ужесточить меры контроля подобных процессов.

«Мы должны на законодательном уровне сделать так, чтобы органы исполнительной власти узнавали о таких ситуациях заблаговременно и могли оперативно реагировать. Нужно прописать, что при заключении таких контрактов в обязательном порядке должны уведомляться органы исполнительной власти», - отметил он.

По его словам, краевой парламент в ближайшее время проработает с региональным правительством соответствующие законодательные решения.

Как сообщала "КП-Владивосток", ранее стало известно о планах местной компании сжечь почти тысячу тонн опасных ядохимикатов из Амурской области неподалеку от Владивостока. Эти отходы скопились на складах космодрома «Восточный» и их решили отправить на утилизацию. Госконтракт выиграла красноярская компания, которая хотела захоронить пестициды на своем полигоне под Красноярском, однако после протестов местных жителей и вмешательства прокуратуры отказалась от этого.

Чуть позже выяснилось, что первые 100 тонн из имеющихся 900 уже находятся в Приморском крае. Партия пестицидов II и III классов опасности размещены на промышленной площадке ООО «Система» в Надеждинском районе. Как пояснили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, отходы прибыли в край до того, как власти об этом узнали.

Накануне стало известно, что у компании-утилизатора хотят забрать землю, где находится установка для сжигания отходов. Расторгнуть договор аренды хотят из-за того, что взятый у поселения участок используется не по назначению – сдавали землю совсем не для того, чтобы хранить и сжигать там опасные вещества.

Кстати, в субботу, 23 октября, еще одну партию груза с космодрома Восточный обнаружил житель Приморья. На этот раз в поселке Ярославский Хорольского района. На месте уже была глава поселка, сейчас она готовит письмо в полицию для дальнейшего разбирательства. Министр природных ресурсов Приморского края Константин Андронович вместе с природоохранной прокуратурой также уже осмотрели площадку.