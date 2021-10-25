Вывезти и разорвать аренду: вторую порцию ядохимикатов с «Восточного» уберут из Приморья

У каждого мешка свой номер, как и в надеждинской партии груза с отходами. Фото: телеграм-канал правительства Приморского края

На прошлой неделе житель поселка Ярославского поселка в Хорольском районе обнаружил очередной груз с отходами с космодрома «Восточный». Место оперативно осмотрели глава министерства природных ресурсов Константин Андронович с прокуратурой. В ближайшее время груз с территории муниципалитета уберут и отправят в Амурскую область, об этом заявил глава Хорольского округа Алексей Губайдулин 25 октября.

Как сообщили в телеграм-канале правительства Приморья, на встречу с хорольчанами вместе с главой муниципалитета приехали прокурор округа и замминистра Андроновича. Договор аренды с владельцем площадки, где размещен груз, будет расторгнут, уточнил Губайдулин на собрании.

В ЗСПК внеочередное заседание комитета прошло также 25 сентября - не обошли стороной и обсуждение нашумевших отходов. По его итогам Александр Ролик, председатель краевого парламента, сообщил о проблемах в информировании между субъектами РФ в своем Instagram:

- Разбираясь в этой ситуации, мы обнаружили пробел в федеральном законодательстве, по которому власти субъектов РФ не информируются, когда подобного рода опасные грузы завозятся на их территорию и вынуждены узнавать об этом постфактум... Нужно в этой части совершенствовать как федеральное, так и, возможно, наше региональное законодательство, чем мы и будем заниматься вместе с Правительством края.

Напомним, порядка ста тонн опасных ядохимикатов с космодрома «Восточный» обнаружили 19 октября. Их ввезли без предупреждения в Надеждинский район, владельцем площадки оказалась ООО «Система». Компания попала под аналогичную санкцию, как и «владелец» груза в Хорольском округе. Как объяснили власти, участок, где нашли первую партию отходов с «Восточного», был передан «Системе» без согласия арендодателя как третьему лицу. В правительстве края пояснили, что сдавали землю совсем не для того, чтобы хранить и сжигать там опасные вещества. В десятидневный срок предпринимателю нужно освободить территорию: увезти как отходы, так и оборудование. Пока не ясно, будет ли первая партия отходов отправлена в Амурскую область вместе с грузом Хорольского округа.

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