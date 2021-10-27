Коммунисты сдали «право на демарши» в Заксобрании Приморья

Фракция КПРФ в Заксобрании Приморья лишилась единственного политического аргумента. Фото: пресс-служба ЗС ПК

https://www.dv.kp.ru/daily/28345/4491358/Парламент Приморья на очередном заседании в среду, 27 октября, принял решение о снижении «кворумной планки» для правомочности своих заседаний с «двух третей от общего числа депутатов» до «не менее половины». В инициативе «Единой России» многие эксперты увидели желание подстраховаться от возможных демаршей коммунистов, которые по итогам выборов получили возможность срывать заседания краевого парламента неявкой всей фракции. Представители КПРФ могли помешать лишить себя единственного инструмента влияния на принятие решений таким демаршем, но делать этого не стали.

Напомним, по итогам прошедших выборов в Заксобрание Приморья, представители КПРФ получили 14 из 40 мандатов регионального парламента. И хоть большинство (и возможность принимать нужные законы без учета мнения остальных фракций) осталось у «Единой России», успех на выборах дал «красным» депутатам инструмент влияния на принятие решений. Выразить свое несогласие с тем или иным законопроектом коммунисты могли простой неявкой всей фракцией на парламентскую сессию. В этом случае, по краевому закону, заседание автоматически становилось нелегитимным и нужное решение не могло быть принято.

Но уже ко второму заседанию нового созыва единороссы нашли решение, позволяющее лишить представителей КПРФ политического козыря – снизить кворумную явку, тем самым сделав возможные демарши коммунистов бессмысленными. Соответствующий законопроект оперативно внесли в краевой парламент накануне.

В том, явятся ли коммунисты на заседание, на котором их должны лишить главного политического аргумента в нынешнем созыве ЗС ПК, собственно, и заключалась главная интрига очередной парламентской сессии. В конце концов, от их присутствия все еще зависела судьба самого заседания – не явись «красная» фракция в полном составе и сессия сорвана. Впрочем, им и являться никуда не нужно было – «в связи с ухудшением коронавирусной ситуации» заседание перевели в формат ВКС, так что для срыва сессии (и, следовательно, блокировки неудобной поправки) «красным» депутатам достаточно было просто не выходить в онлайн.

Но проигнорировать судьбоносное для КПРФ заседание решился только депутат Тахир Ибашев (хотя еще неизвестно связано ли его отсутствие с принимаемой поправкой или причина неявки совсем не политическая), остальные члены фракции в нем активно участвовали, послушно и не ввязываясь в обсуждения голосовали за другие законопроекты повестки.

Интрига, впрочем, сохранялась – возможность демарша у «красной» фракции оставалась до самого момента обсуждения злободневного вопроса. Точнее даже до голосования, в котором у них, конечно, не было шансов. Но теоретически они все еще могли громко заявить о своем несогласии с принимаемой поправкой и полным составом покинуть заседание парламента (то есть, в данном случае отключиться от ВКС). И сессию пришлось бы закрывать досрочно. Но демарша не случилось.

Само обсуждение «кворумной инициативы» выдалось ярким. Выразителем коммунистического недовольства поправкой выступил депутат Артем Самсонов, забросавший вопросами сначала формального инициатора изменений, председателя регламентного комитета ЗС ПК Всеволода Романова, а после и пришедшего ему на помощь спикера ЗС ПК Александра Ролика.

Интересовало депутата, какой федеральный закон гласит о необходимом кворуме не менее 50% (в пояснительной записке к законопроекту говорится, что поправка необходима для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным – прим.ред.) и зачем снижать планку кворума, если явных проблем с явкой депутатов на заседания парламента ранее не отмечалось .

Оппоненты от «партии власти» отвечали коммунисту, как могли. Всеволод Романов уточнил, что в федеральном законе написано именно так, как предлагается прописать в краевом. Александр Ролик сообщил о проблемах, которые у него лично и аппарата ЗакСа возникают, когда нужно собрать депутатов на внеочередное заседание, на что коммунист не без сарказма поинтересовался, не принимается ли поправка для «удобства спикера».

Лидер «красной» фракции в ЗС ПК Анатолий Долгачев высказался кратко: законопроект «сырой» и фракция будет голосовать против него.

Но нашелся в коммунистических рядах человек, который, отбросив политкорректность, спросил о мотивации инициаторов поправки почти напрямую. Владимир Беспалов поинтересовался в лоб - не связано ли желание уменьшить кворум с итогами недавних выборов? Конечно, вопрос должен был прозвучать иначе - «не хотите ли вы забрать у нас возможность срывать заседания, чтобы хоть как-то влиять на решения?», но все и так поняли. Хотя в итоге и не признались, что связано именно с этим.

Обсуждение уже близилось к концу, когда в нем вдруг всплыла интересная деталь. Взявший слово вице-спикер ЗС ПК, единоросс Сергей Кузьменко решил ответить на ранее высказанную реплику Анатолия Долгачева. И указал тому, что непоследовательно критиковать законопроект, когда сам ранее поддержал его на заседании комитета. Это, кажется, стало настоящим откровением для многих коллег коммуниста.

Долгачев решил ответить. Он не стал отрицать, что поддержал поправку вместе с другим коммунистом Александром Сорокиным на комитете. И объяснил почему – проголосовал, потому что не понимал, о чем идет речь. А коллеги из «Единой России» не объяснили, что к чему…

Когда перешли к голосованию, сенсаций не произошло – все, кроме коммунистов, поправку поддержали.