Запретят стричься? Роспотребнадзор Приморья хочет расширить список мест, куда нельзя без прививки

Главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская. Фото: пресс-служба правительства края

Приморский край, несмотря на усиленные темпы вакцинации и жесткие для многих антиковидные меры, не может похвастаться стабильной эпидобстановкой. Наибольший рост заболеваемости фиксируют у взрослых от 18 до 29 - на 33 процента за 4 недели. В связи с этим глава приморского Роспотребнадзора Татьяна Детковская выступила с очередным предложением усилить антиковидный занавес на заседании регионального оперштаба.

По словам главного санитарного врача края, превентивным ударом могут быть лишь две меры: вакцинация и строгое соблюдение ограничений.

- По предложению главного санитарного врача с 8 ноября до особого распоряжения планируется расширить действие системы QR-кодов: включить в перечень организаций, допуск в которые возможен только при наличии соответствующих документов, подтверждающих пройденную вакцинацию или перенесенное заболевание, предприятия торговли непродовольственными товарами, сервиса и оказания услуг населению, в том числе гостиницы, парикмахерские, салоны красоты, сауны, спа-салоны, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Детковская добавила, что за минувшие сутки заразились 326 человек. Для края это очередной антирекорд:

- Наибольший рост заболеваемости среди взрослого населения зафиксирован у граждан от 18 до 29 лет – 33,2%, а также 30-49 лет – на 13,1%... Среди профессиональных групп, в сравнении с предыдущей неделей, рост среди работников торговли непродовольственными товарами, например, составил 40%, - заявила главный санитарный врач.

В крае привито первым компонентом 557 906 человек. Введение QR-кодов дало свои плоды: в Приморье в среднем вакцинируются от 7 тысяч человек в день. Вместе с этим растет число QR-диссидентов: напомним, недавно приморцы начали собирать списки мест, куда пускают без свидетельств о вакцинации.

Ужесточения мер вряд ли придется долго ждать: прошлое предложение ввести QR-режим для входа в общественные места с 30 октября губернатор принял на следующий день.

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