Большой митинг против QR-кодов и обязательной вакцинации прошел в Находке на берегу моря

В Находке несколько сотен человек выступили против ужесточения антиковидных мер. Фото: принтскрин видео.

Ужесточение антиковидных мер в Приморье из-за неблагоприятной эпидобстановки вызвало волну несогласия, которая выплеснулась в конкретные действия. Особенно остро некоторые жители края восприняли введение QR-кодов, которые теперь необходимо предъявлять при посещении общепитов, баров, развлекательных заведений, а в скором будущем, возможно, и гостиниц, непродуктовых магазинов, салонов красоты, парикмахерских, саун. Очередная акция протеста против «цифрового концлагеря», как выразились собравшиеся, прошла на одном из пляжей Находки.

Участниками митинга в Находке стали около трехсот человек. Стоит отметить, что в масках пришли единицы. Как поделились сами собравшиеся, они сняли видеообращение к президенту России и написали заявления в прокуратуру. По мнению горожан, антиковидные меры "могут подорвать целостность страны, развалить малый и средний бизнес, а также оцифровать человека, подменив личность QR-кодом". Речь шла также о вакцинировании и клинических испытаниях прививок.

Примечательно, что во время нерабочей недели подобные митинги также состоялись в нескольких районах Приморья. В Уссурийске против QR-кодов выступили порядка трехсот человек, полиция присутствовала на митинге, но никого не задержали. Под надзором сотрудников органов внутренних дел состоялась акция протеста и на острове Русский во Владивостоке. Никого не задерживали, силу не применяли, но по словам очевидцев, тем, кто подошел попозже, настоятельно рекомендовали не присоединяться к собравшимся.

Напомним, с 30 октября в Приморье действуют QR-коды. С 8 ноября по предложению главного санитарного врача Татьяны Детковской планировалось расширить список мест, куда нельзя без прививки. Однако на данный момент распоряжения краевого правительства так и не поступило. Что касается заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в крае – данные неутешительные. Ежедневно опасный диагноз подтверждается у 340-350 человек. Число умерших от COVID-19 также стремительно растет.

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