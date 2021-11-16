В Приморье на заводе-лидере по числу невакцинированных отменили приказ об отстранении сотрудников

Отстраненных сотрудников вернули на рабочие места. Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на то, что в Приморском крае ежедневно увеличивается число больных коронавирусом, по-прежнему остались тысячи антиваксеров. Специально для этой ситуации главный санитарный врач Приморья заявил о постановлении, согласно которому до 15 ноября сотрудники обязаны привиться от коронавируса, чтобы продолжать работать. Тех, кто это не сделал, отстранили.

На авиазаводе «Прогресс» 15 ноября отстранили от работы более 400 сотрудников. Руководство опиралось как раз на постановление главного санитарного врача. В след за авиазаводом отстранять сотрудников начали и на других предприятиях Приморского края.

На 16 ноября руководство ААК «Прогресс» поменяло свое мнение касательно данного постановления, отменив его и назвав свои решения необдуманными. Теперь все ранее отстраненные активаксеры авиазавода вернулись к своей работе. Вот как прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Прогресса».

— Принятые решения были необдуманными руководством и приняты без согласования с управляющей компанией. Приказ об отстранении невакцинированных сотрудников отменен. Они вернулись к работе. По принятым ранее решениям об отстранении будет проведено расследование, а также оценятся действия руководства. На предприятии соблюдаются антикоронавирусные меры, — прокомментировали КП-Владивосток в пресс-службе авиазавода.

Напомним, что первыми умершими от коронавируса приморцами полтора года назад были сотрудники «Прогресса». Они вернулись из командировки, которая была в Египте.

К губернатору Приморья Олегу Кожемяко уже начали поступать обращения с просьбой перенести обязательную вакцинацию хотя бы на месяц. Некоторые сотрудники предприятий не успели вовремя поставить вакцину от коронавируса, а теперь остались без работы. Причинами стали отсутствие вакцин в регионе и длинные очереди. В обращении профсоюзов губернатору Приморья отмечается, что на 15 ноября в общей сумме более 1000 сотрудников предприятий отстранили от работы.

А тем временем, Приморье преодолело психологическую отметку – более 400 заболевших за сутки. На 16 ноября антирекорд – сразу 410 новых пациентов с коронавирусом и еще пять умерших. Всего с начала пандемии заболели 81 916 приморцев, умерли 1327. Приморские врачи настаивают, что главный способ противостоять болезни – массовая вакцинация. На сегодняшний день в регионе привились около 700 тысяч человек, но это по-прежнему один из самых низких показателей по стране.

ПО ТЕМЕ:

Непривитых сотрудников в Приморье начнут отстранять от работы 15 ноября

Вступает в силу постановление главы Роспотребнадзора (подробнее...)

Во Владивостоке почти все сотрудники школ поставили прививку от коронавируса

Лишь единицы учителей отстранили из-за нежелания прививаться (подробнее...)