Пожилых приморцев старше 60 лет обязали вакцинироваться от COVID-19

Среди пожилых жителей края - самая высокая смертность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В действующее постановление регионального Роспотребнадзора о вакцинации внесли поправки. Из-за высокой заболеваемости, сообщает пресс-служба краевого правительства, в Приморье ввели обязательную вакцинацию для пожилых приморцев старше 60. Документ подписала главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора края Татьяна Детковская.

- В структуре заболеваемости COVID-19 лица 60 лет и старше составили 23,5%. Среди умерших от коронавируса 74% – также граждане этой возрастной группы. При этом охват их вакцинацией составляет 28,5%, - заявила Детковская.

Среди пожилых, отметили в региональном оперштабе, самая высокая смертность и показатели заболеваемости. Первым компонентом, согласно документу, нужно привиться до 25 декабря, а вторым - до 25 января. В случае отказа пенсионерам грозят санкциями - работающих пожилых приморцев без прививки отстранят от работы, либо переведут на удаленку. Напомним, сейчас обязательная вакцинация введена для большей части работающего населения - непривитых отстраняют. Прививка нужна и для входа в общественные места.

На 29 ноября отечественными вакцинами привились 780 тысяч приморцев (первым компонентом). План вакцинации выполнен на 65%, однако ситуацию осложнил вирус гриппа с начала октября заболеваемость выросла на 55,1%, сообщила глава территориального Роспотребнадзора.

За минувшие сутки в крае заразились ковидом 459 человек.

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