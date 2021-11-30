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Владивосток30 ноября 2021 1:33

Снегопад во Владивостоке 30 ноября 2021: шутки кончились, дороги перекрыли, уроки отменили

Снегопад во Владивостоке 30 ноября 2021 года оправдал страхи синоптиков
Сергей БАЛАНОВ
Сергей БАЛАНОВ
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Инспекторы помогают водителям на дороге

Инспекторы помогают водителям на дороге

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Еще несколько назад в Приморье было объявлено штормовое предупреждение на последний день ноября. Синоптики предупредили: шутки кончились, во Владивостоке 30 ноября 2021 года будет настоящий снегопад с метелью. Так и вышло.

Уже в шесть утра городские службы перекрыли Шефнера - самую крутую улицу Владивостока. Крутую в плане перепада высот, естественно. А водители знают: Шефнера перекрыли, значит, снегопад серьезный. Правда, пока движение по объездной Седанка - Патрокл открыто. Ее перекрытие - это уже следующая стадия серьезности.

Зато ГИБДД запретила въезд во Владивосток большегрузов. Патрули выставлены и регулируют движение. Транспортные компании Владивостока также уведомлены о том,что запрещен выезд и передвижение в непогоду по улицам города большегрузного автотранспорта.

Фуры не пускают в город

Фуры не пускают в город

Фото: Вадим ПОПОВ

Но на дорогах и без грузовиков появились пробки в 8 баллов. Правда, общественный транспорт ходит.

- На маршруты сегодня вышло 492 автобуса, 10 трамваев и 6 троллейбусов. На данный момент движение общественного транспорта осуществляется в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, еще накануне было объявлено, что из-за снегопада школы Владивостока перешли на этот день на удаленку. Руководителям предприятий и главам районов в Приморье еще вчера было рекомендовано отпустить сотрудников с работы, при необходимости сделать свободным посещение занятий в школах и детских садах.

Не обошлось и без большого количества ДТП.

Синоптики предупреждают, что непогода сохранится еще и завтра, поэтому по возможности просят воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

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