Снегопад во Владивостоке 30 ноября 2021: шутки кончились, дороги перекрыли, уроки отменили

Инспекторы помогают водителям на дороге
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Еще несколько назад в Приморье было объявлено штормовое предупреждение на последний день ноября. Синоптики предупредили: шутки кончились, во Владивостоке 30 ноября 2021 года будет настоящий снегопад с метелью. Так и вышло.
Уже в шесть утра городские службы перекрыли Шефнера - самую крутую улицу Владивостока. Крутую в плане перепада высот, естественно. А водители знают: Шефнера перекрыли, значит, снегопад серьезный. Правда, пока движение по объездной Седанка - Патрокл открыто. Ее перекрытие - это уже следующая стадия серьезности.
Зато ГИБДД запретила въезд во Владивосток большегрузов. Патрули выставлены и регулируют движение. Транспортные компании Владивостока также уведомлены о том,что запрещен выезд и передвижение в непогоду по улицам города большегрузного автотранспорта.
Фуры не пускают в город
Фото: Вадим ПОПОВ
Но на дорогах и без грузовиков появились пробки в 8 баллов. Правда, общественный транспорт ходит.
- На маршруты сегодня вышло 492 автобуса, 10 трамваев и 6 троллейбусов. На данный момент движение общественного транспорта осуществляется в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, еще накануне было объявлено, что из-за снегопада школы Владивостока перешли на этот день на удаленку. Руководителям предприятий и главам районов в Приморье еще вчера было рекомендовано отпустить сотрудников с работы, при необходимости сделать свободным посещение занятий в школах и детских садах.
Не обошлось и без большого количества ДТП.
Синоптики предупреждают, что непогода сохранится еще и завтра, поэтому по возможности просят воздержаться от поездок на личном автотранспорте.
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