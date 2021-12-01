«Жена называет Черным Плащом»: замглавы крупной фирмы Владивостока спасает авто из сугробов

Александр Мартынов безвозмездно помогает жителям Владивостока, которые попали в беду во время снежной бури. Фото: instagram.com/vwoland

Обрушившийся на Владивосток снегопад сковал дороги и принес немало бед местным жителям. Чтобы попасть домой, многим пришлось буквально пробираться через сугробы в разгар непогоды. Даже спустя сутки после удара стихии, в городе активно продолжают ликвидировать последствия. Интернет буквально пестрит историями о застрявшем транспорте, авариях и прочих неприятностях. Но среди всего этого хаоса не обошлось и без частички добра. В столице Приморья довольно много добрых и инициативных людей, способных в трудную минуту прийти на помощь, как и герой нашей истории - Александр Мартынов, которого не испугали снежные заносы и шквальный ветер.

30 ноября в одном из пабликов Приморья появилось объявление, в котором Александр указал свой номер, предложив помощь, всем, кто попал в беду Помогать пообещал безвозмездно - бензином, вытащить машину из сугроба, подвезти или привезти что-нибудь тем, кто оказался в трудной ситуации на дороге. Корреспондент «КП-Владивосток» попросил рассказать приморского героя, что его сподвигло на такие добрые поступки, и почему он безвозмездно спешит помочь людям, несмотря на непогоду.

- Думаю, что повлияло воспитание. Меня воспитывал отчим, он очень хороший человек, на своем личном примере он показывал каким нужно быть человеком. Поддерживать родных, помогать людям - вот чему меня учили. Людям нужно помогать, и не только в снегопад. Нужно творить добро, зла и так хватает, - рассказывает Александр.

Скольким людям вчера удалось помочь мужчина точно сказать не может, как он говорит, подсчет он этому не ведет, а просто делает и все. 30 ноября во время вечернего звонка от корреспондента, Александр сказал, что примерно 40 человек обратились к нему за помощью и он постарался никого не оставить без внимания. Звонки продолжают поступать и сегодня, ведь последствия удара стихии еще до конца не ликвидировали. Если по какой-то причине приехать на выручку не получается, мужчина всегда извиняется, ситуации бывают разные.

- Девушка звонила, стояла в пробке у ТЦ «Изумруд», не могла по льду подняться. Просила помощи даже не для того, чтобы выехать оттуда, а она забрала корм для собак и ей нужно было в Кневичи его отвезти. Я очень вежливо извинился, ведь при вчерашних погодных условиях это было невозможно, - делится герой нашей истории.

Семья Александра уже давно смирилась с тем, что он с открытой душой всегда помчится на помощь к людям, даже если за окном ураган. Александр говорит, что сначала его супруга ворчала на него, но теперь улыбается и называет его черный плащ. Своих детей он тоже учит поступать по совести, помогать тем, кто попал в беду и быть дружными.

В первый день зимы, пока Владивосток пытаются «поднять» из под снежных оков, Александр вместе с другом снова выехали к людям, которые просят помощи. В багажниках веревки, тросы, канистры с бензином, омывайка, лопаты, набор инструментов и роба, в которую можно будет переодеться, если понадобится.

- Многие просят помочь их откопать из под сугробов, либо привезти им топливо. Помогаю тем, кто застрял в снегу, выталкиваю их из снежных ловушек. Кого-то просто подвожу куда нужно, если получается. Я не ищу тех, кому нужно помочь, все происходит случайно, либо люди сами обращаются, - делится с корреспондентом мужчина.

Александр работает заместителем генерального директора контейнерного терминала «МАРН», он говорит, что в непогоду работы в офисе немного меньше, поэтому появляется свободное время, которое он спешит потратить для помощи людям. Начальство мужчину поддерживает, с пониманием относится к его деятельности.

Александр переехал во Владивосток из Санкт-Петербурга в 2013 году, и все эти годы старается помочь тем, кто попал в беду. С погодой Владивостока за это время он уже хорошо познакомился, поэтому ему не страшны снежные бури. О своих подвигах почти никому не рассказывает, да и не считает нужным. Александр считает, что в первую очередь ценить нужно поступки, а не слова. Многие жители города пишут в социальных сетях слова благодарности мужчине, он же скромно принимает их и спешит помогать дальше.

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