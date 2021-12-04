Рекорд по заторам? Столица Дальнего Востока стоит пятый день

На Золотом мосту - многокилометровый затор Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Миссия по уборке снега в столице Дальнего Востока успешна лишь наполовину - несмотря на все старания и безостановочную работу служб, ресурсов просто не хватает. Снегопад "смел" часть кадрового руководства среди ответственных за уборку. Дороги города вновь скованы пробками до 9-10 баллов - субботний день 4 декабря, не подойдет для поездок.

По данным онлайн карт, дороги крайне загружены на Семеновской, Алеутской, Гоголя и Некрасовской. Совсем немного удалось облегчить движение по главной улице города. На Золотом мосту - многокилометровая пробка. Железная змея из автомобилей, прямо как 2 и 3 декабря.

Фото: принтскрин онлайн-карт

У всех, кто поехал в объезд - дела не лучше. Луговая и движение на Баляева встали "колом". То же самое происходит на Первой Речке и проспекте 100-летия Владивостоку. К счастью, сегодня обошлось без ДТП.

Накануне глава столицы Константин Шестаков с треском уволил ответственного за уборку снега Алексея Руденко, он занимал должность замдиректора МУП "Содержание городских территорий". Отказался от ответственности и руководитель городского предприятия Игорь Стрельников 4 декабря, сославшись на то, что хочет видеть на должности молодых и энергичных людей. Мэр принял отставку. Вопрос при этом только решают - сейчас кресло директора СГТ пустует.

К слову, досталось и "управляйкам", которые должны были убрать придомовые территории и дворы. Накануне прокуратура края зафиксировала больше 150 нарушений - возбуждены административные дела.

Видимо, разгрузить дороги сможет только потепление, которое сулят Владивостоку некоторые синоптики. Если аномальная для зимы погода придет, жителей ждет уже другой коллапс - потоп. Напомним, осадков во Владивостоке выпало 78% месячной нормы - не рекорд, но весомое количество, а в некоторых районах снега навалило на 1,3 от нормы.

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