«НК Уссури» во Владивостоке боится повторения судьбы «Бензо»

Все заправки требуют вложений. Фото: Екатерина ТИХАЯ

Автозаправочная станция на Некрасовской, в районе гостинок, наконец, заработала. Там недавно появилась вывеска «НК Уссури», которая пришла на освободившееся после «Бензо» место. Заместитель генерального директора нового топливного оператора Юрий Глуховской рассказал корреспонденту «КП – Владивосток» о планах компании.

– Если сегодня все будет хорошо с настройкой оборудования, то завтра откроемся на Некрасовской, – сказал собеседник. Однако стоит добавить, что очевидцы видели, как к станции уже подъезжают машины – вполне возможно, это были первые клиенты.

При этом Юрий рассказал, что и другие три заправки тоже теперь их. Когда откроются эти станции, неизвестно, так как все зависит от поступления оборудования. А учитывая сложности на железной дороге, нельзя спрогнозировать хотя бы примерные сроки.

– Сейчас мы даже топливо получаем несвоевременно, потому что на железной дороге творятся непонятные вещи. Когда это приедет точно, не знаю, – подчеркнул представитель «НК Уссури».

Добавим, что компания закупается на бирже, поэтому заводы, с которых они берут топливо, все время разные, и это в том числе влияет на скорость поставок.

Возвращаясь к «Бензо», хочется отметить, что у компании были довольно высокие цены на ресурс, и это вызывало недовольство у водителей. Теперь это недовольство может перейти и на «НК Уссури». Накануне «Комсомолка» писала, что новый ценник не сильно отличается от старого.

– Ценообразование складывается из себестоимости изначального продукта. Поскольку мы сами не изготавливаем топливо, а покупаем его на бирже, соответственно, исходим из того, что имеем. Поэтому цены незначительно отличаются. Вертикально-интегрированные нефтекомпании (ВИНКи) поддерживают низкую стоимость на стеле за счет того, что государство компенсирует разницу между их ценой и той, которая на бирже. Они также покупают его там, но отчасти торгуют в убыток на данный момент. И вот этим механизмом демпфера государство компенсирует эту разницу. Мы, к сожалению, на такую льготу рассчитывать не можем, но и в убыток торговать тоже. Мы уже сейчас, по сути, торгуем на грани рентабельности, – объяснил Юрий Глуховской.

Он также добавил, что, несмотря на высокие, но при этом «убыточные» цены, компания пытается выжить за счет увеличения объемов.

– Заправки, которые мы сейчас забрали, требуют вложений. Насколько они вывезут конкуренцию, покажет время.

ПО ТЕМЕ

На месте автозаправочных станций «Бензо» во Владивостоке открывается другая компания

Цены у нового заправщика не сильно отличаются от цен его предшественника (подробнее)

Во Владивостоке станет на четыре заправки меньше

В том числе прекратит работу и АЗС «Бензо» на Некрасовских гостинках (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03