Шикарный экземпляр: приморцы встретили пятнистого краснокнижного хищника на дорогах

Дальневосточный леопард обитает только в Приморье. Фото: принтскрин видео, _dps_vdk

Приморцы впервые за долгое время встретились вживую с опасным и редким хищником. В селе Оленевод Надеждинского района (вблизи Раздольного) удалось запечатлеть грациозную поступь краснокнижного дальневосточного леопарда. Напомним, что их популяция обитает только в Приморье - и всего в крае пятнистых "королей снега" лишь 100-110 особей.

Видеокадрами поделились восхищенные водители - на записи кошка кроткой, но уверенной поступью пытается скрыться в лесу. Немногим позже опубликовали и другое видео: краснокнижного пятнистого удалось "поймать" вблизи. Приморцы от большой кошки в восторге:

- Шикарный экземпляр, - написал один из пользователей.

При этом известно, что данная территория - часть ареала обитания дальневосточного леопарда. Хищник охотится здесь на зайцев или фазанов, и его даже не раз замечали. Однако от камер и популярности леопард долго скрывался, решившись выйти ближе к поселкам только в декабре.

За девять лет численность дальневосточного леопарда выросла в 3 раза - на 2021 год число составляет до 110 особей. На территории нацпарка "Земля леопарда", где обитает большая часть популяции, им становится тесно. Это всего 362 гектаров - для свободолюбивой и одинокой кошки. "Жилье" леопарды делят с 23 особями амурского тигра - и хоть они не конфликтуют друг с другом, это может стать причиной выхода диких зверей в другие районы.

Кстати, в минувшие выходные нацпарк удивил зрителей со всего мира позированием дальневосточной большой кошки - леопард облюбовал одну из фотоловушек. Такие устройства расположены по всей территории нацпарка: они дают исчерпывающую информацию о характере и особенностях вида.

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