2018-09-16T08:25:26+03:00
Спорт

Капитан «Луча»: приморские футболисты проголосуют после тренировки

Максим Насадюк высказал несколько пожеланий будущему губернатору края
Людмила ПАНИНА
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Второй тур выборов в Приморском крае проходит раньше, чем в других субъектах РФВторой тур выборов в Приморском крае проходит раньше, чем в других субъектах РФФото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ
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В Приморском крае продолжаются выборы губернатора. На избирательные участки идут политики, чиновники, спортсмены и многие другие жители края. Как уже отмечала "Комсомольская правда", Приморье стало первым из нескольких субъектов РФ, где назначен второй тур после выборов 9 сентября.

С журналистами пообщался капитан футбольной команды «Луч» Максим Насадюк и рассказал, что многие из местных спортсменов пойдут голосовать после тренировки. Благо, избирательные участки открыты до 20:00.

- Главное - показать свою позицию, поучаствовать в жизни края. У нашей команды, наконец-то, стало стабильно в финансовом плане, и это не может не радовать.

На вопрос корреспондента "Комсомолки" о пожеланиях будущему губернатору капитан «Луча» ответил:

- Развивать наш край, заботиться о наших людях, пенсионерах. И очень хочу, чтобы те ценности, которые есть в Приморье, продолжали существовать.

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