Капитан «Луча»: приморские футболисты проголосуют после тренировки
В Приморском крае продолжаются выборы губернатора. На избирательные участки идут политики, чиновники, спортсмены и многие другие жители края. Как уже отмечала "Комсомольская правда", Приморье стало первым из нескольких субъектов РФ, где назначен второй тур после выборов 9 сентября.
С журналистами пообщался капитан футбольной команды «Луч» Максим Насадюк и рассказал, что многие из местных спортсменов пойдут голосовать после тренировки. Благо, избирательные участки открыты до 20:00.
- Главное - показать свою позицию, поучаствовать в жизни края. У нашей команды, наконец-то, стало стабильно в финансовом плане, и это не может не радовать.
На вопрос корреспондента "Комсомолки" о пожеланиях будущему губернатору капитан «Луча» ответил:
- Развивать наш край, заботиться о наших людях, пенсионерах. И очень хочу, чтобы те ценности, которые есть в Приморье, продолжали существовать.