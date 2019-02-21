2019-02-21T10:24:08+03:00
Общество

История с самосудом в школьном туалете обрастает новыми подробностями

Уголовных дел становится все больше
Пётр КАМУШКИН
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О короткой и жестокой сцене в школьном туалете сегодня говорит вся странаО короткой и жестокой сцене в школьном туалете сегодня говорит вся странаФото: pixabay.com
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Приморский скандал с окунанием школьника в унитаз обрастает все новыми подробностями – и заявлениями в полицию. После возбуждения уголовного дела вторая сторона конфликта тоже написала заявления в полицию.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», в туалете большекаменской средней школы № 2 разъярённые родители учеников устроили самосуд над пятиклассником Олегом Р. и окунули его в унитаз. Скандал расколол школу и город: одни считают, что взрослые перегнули палку, другие отстаивают позиции «затерроризированных» хулиганом учеников. Директора школы, к слову, уже отстранили от работы.

Как сообщили в приморском управлении МВД, сейчас речь идет уже не только об уголовном деле против устроившего «погружение» взрослым. Дело в том, что самосуд произошел после того, как Олег Р. избил одноклассницу. Девочка угодила в больницу с разрывом селезенки. До этого от действий хулигана страдали другие ребята. Теперь же родители пострадавших ребят подали встречные иски.

Сейчас работники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах дела. Как стало известно корреспонденту «Комсомолки», сегодня учителей и участников скандала допрашивали следователи. Самого школьника-хулигана после судмедэкспертизы отправили на больничный с сотрясением мозга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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