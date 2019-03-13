Вояж в «китовую тюрьму»: Кусто-младший готовится к встрече с косатками из Приморья

СЕГОДНЯ 10:03 2019-03-13T10:05:17+03:00

К «китовой тюрьме» в Приморье приковано внимание всего мира. Фото: «Экологическая вахта Сахалина».

Пока что точная дата поездки неизвестна, но помощник эколога активно обсуждает все детали с губернатором края

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Знаменитый французский исследователь Жан-Мишель Кусто вовсю готовится к поездке в Приморье. Эколог лицом к лицу встретится с заложниками «китовой тюрьмы» в бухте Средняя - косатками и белухами. Этот вопрос Кусто активно обсуждает с губернатором края Олегом Кожемяко.

Как сообщает РИА Новости, помощник Кусто и глава проекта «Китовый заповедник» Чарльз Виник сейчас держит связь с представителями губернатора: обсуждает время поездки, логистические формальности и встречи с официальными лицами для помощи в планировании освобождения животных. Когда океанограф и его команда приедут в Приморье - пока неизвестно.

«Мистер Кусто хочет привезти с собой несколько помощников, у которых есть большой опыт по реабилитации, транспортировке и освобождению китообразных. Мы думаем, что очень важно, чтобы его команда взаимодействовала с российскими учеными и специалистами в области морских млекопитающих, которые знакомы с российскими популяциями живущих в дикой природе косаток и белух, для разработки плана по их безопасному возвращению в родные воды», - отметил Виник.

К слову, ранее «Комсомолка» сообщала, что в Приморье наследника легендарного Жака-Ива Кусто пригласил сам глава края. Олег Кожемяко отметил, что пока у наших властей и ученых нет опыта выпуска такого количества хищных китов на волю. Перед этим за узников вступили Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо.

Тем временем так называемая коалиция «Свободу косаткам и белухам» обнародовала свой план спасения, который вызывает некоторые вопросы.

После того, как о «китовой тюрьме» стало известно общественности, было возбуждено два уголовных дела по статьям УК РФ «незаконная добыча водных биоресурсов» и «жестокое обращение с животными». Их сперва передали в приморское СУ СКР, но после перевели хабаровчанам, так как хищников ловили на их территории. Подключилась к делу и ФСБ. Три белухи и косатка пропали из вольеров, отловщики считают, что животные сбежали, экологи уверены, что они погибли.

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ИСТОЧНИК KP.RU