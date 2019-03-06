Сын Жака-Ива Кусто собирается в Приморье спасать узников «китовой тюрьмы»

Французский экологический активист, исследователь океанов и кинопродюсер Жан-Мишель Кусто собирается в ближайшее время посетить Приморский край, чтобы помочь морским млекопитающим - узникам «китовой тюрьмы» в бухте Средней. Такое намерение он высказал в письме на имя губернатора Приморского края Олега Кожемяко, который также не остаётся в стороне от этой проблемы. Старший сын всемирно известного океанографа Жака-Ива Кусто делает уже второе заявление по поводу косаток и белух - в феврале он выразил благодарность российским властям за блокирование выдачи новых разрешений на отлов китообразных. И одновременно попросил выпустить на волю отловленных животных.

- Мы рады предложить российскому правительству и российскому научному сообществу наш опыт и помощь в адаптации животных и возвращении их в океан, - предлагал Жан-Мишель в февральском письме.

В марте француз пошёл ещё дальше и предлагает лично поучаствовать в подготовке к реабилитации и выпуску косаток и белух. Тем более, что ещё в феврале глава Приморья ответил, что приглашает французского исследователя и всех неравнодушных учёных помочь с адаптацией животных и возвращением их в океан.

Жан-Мишель Кусто, по его словам, сейчас готовит экспедицию и намерен оценить в бухте Средней состояние морских животных. Поводом для скорых сборов иностранных учёных стали последние сообщения о неважном здоровье узников «китовой тюрьмы».

Напомним, проблема дальневосточных косаток и белух дошла до президента России. Ранее Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу РФ до 1 марта определить судьбу морских животных. Однако какого-то конкретного плана до сих пор не появилось. Чиновники ратуют за тщательную научную проработку вопроса, поскольку после пребывания в неволе косатки и белухи не смогут уже прижиться в дикой природе. А накануне на совещании у вице-премьера Алексея Гордеева прозвучала неоднозначная идея переместить мормлеков в Центр содержания крупных морских животных в одной из бухт острова Русский (Владивосток). Как говорят экологические активисты, проблема в том, что такого центра ещё не существует в природе. Да и в целом подобный вариант ничем принципиальным не будет отличаться от «китовой тюрьмы».

Ранее с заявлениями об узниках китового гетто выступили звёзды Голливуда Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо.

«У некоторых животных чётко просматриваются кожные изменения», - констатируют учёные РАН. Фото: «Экологическая вахта Сахалина».

А В ЭТО ВРЕМЯ

- У некоторых животных чётко просматриваются кожные изменения: разбросанные тёмные пятна, твёрдые округлые узлы, тёмно-серые округлые зоны фокального дерматита… Все перечисленные изменения кожи у косаток и белух имеют однозначно инфекционную природу, - заключили учёные лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН.

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