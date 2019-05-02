Приморские полицейские сожгли тридцать килограммов наркотиков

СЕГОДНЯ 09:41 2019-05-02T09:41:23+03:00

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В Артеме комиссия по уничтожению наркотических средств сожгла изъятые у местных жителей запрещенные вещества. Специалисты нейтрализовали около 30 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

В 2018 году в Артеме зарегистрировано 221 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. По сообщению пресс-службы ОМВД России по городу Артему, выявлено 122 факта продажи наркотиков. Специалисты расследовали и направили в суд 95 уголовных дел. Уничтожению подлежат наркотики, проходящие в качестве улик этим уголовным делам. Большинство из фигурантов наркопреступлений уже отбывают наказание в исправительных учреждениях края. Всего в прошлом году на территории Артема изъято 30 килограммов наркотических средств, основную массу которых составили наркотики каннабисной группы. Специалисты обнаружили 16 килограммов марихуаны и около 1 килограмма масла каннабиса. Среди прочих веществ, запрещенных законом к приобретению, хранению и изготовлению – 30 граммов героина, 40 граммов опия и 260 граммов наркотиков синтетического ряда.

В комиссию по уничтожению наркотиков входят сотрудники полиции, специалисты городской администрации и наркологического диспансера. Все запрещенные вещества были сожжены.

«Комсомолка» неоднократно писала о жителях Приморья, желающих обогатиться за счет наркоторговли. Большинство из них вскоре попадают в поле зрения оперативников. При этом на преступление часто идут представительницы прекрасного пола. Статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) является одной из самых популярной в единственной женской колонии Приморья.

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ИСТОЧНИК KP.RU