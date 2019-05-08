«Бессмертный полк» пройдет по Владивостоку в День Победы

СЕГОДНЯ 06:36 2019-05-08T06:36:41+03:00

Планируется, что в международной акции примет участие несколько десятков тысяч человек

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В День Победы по центру Владивостока пройдут десятки тысяч людей с портретами своих родственников, которые погибли в страшной Великой Отечественной войне. Колонна «Бессмертного полка» пройдет по городским улицам сразу же после военного парада Победы.

Участником шествия «Бессмертный полк» может стать любой желающий. По сообщению пресс-службы администрации дальневосточной столицы, ожидается, что в одной колонне пройдет более 35 тысяч человек.

Маршрут шествия традиционный: от здания «Серая лошадь» (улица Алеутская, 19а) по Светланской, а затем по набережной Цесаревича. Финиширует шествие на мемориале «Боевая слава Тихоокеанского флота». Подробнее - в нашем материале.

После завершения акции «Бессмертный полк», участники шествия могут вернуться на Площадь революции, где продолжатся праздничные мероприятия. Их полный список вы можете узнать, перейдя по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU