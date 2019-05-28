2019-05-28T11:18:25+03:00
Происшествия

Еще один заложник стихии: во Владивостоке машину уничтожили стекла со стройки

Оконные конструкции сдуло с высоты
Милана СОКОЛ
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Опасная парковка вблизи строящегося объектаОпасная парковка вблизи строящегося объектаФото: Социальные сети
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Припаркованный в центре Владивостока автомобиль, за несколько минут потерял былой лоск и лишился крыши. Из-за порыва ветра и возможной оплошности рабочих на машину упали стекла со строящегося объекта. Очевидцы утверждают, что стеклопакеты улетели с высоты примерно шестого этажа.

Как удалось выяснить «Комсомолке», происшествие случилось на строящемся объекте по адресу Арсеньева, 2 во Владивостоке. Порывом ветра снесло стеклопакеты, с жилого комплекса «Аквамарин», который планируется сдать во втором квартале 2020 года. Рухнувшие стекла приземлились на Subaru Impreza, припаркованную рядом. От удара в машине проломило крышу, оказалась повреждена задняя часть кузова, разбиты все окна и оптика. Вернувшегося хозяина авто, ждет отнюдь неприятный сюрприз.

«КП»-Владивосток» писала, что из-за непогоды во Владивостоке пострадали автомобилисты. При этом редакция сообщала, что вчера заложниками ситуации стали водители, припарковавшие машины на Ладыгина, 11. Там рухнувшая стена буквально уничтожила чужое движимое имущество. Разрушения продолжились сегодня. Еще одна тяжелая конструкция повредила машины на Терешковой, 9.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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