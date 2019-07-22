2019-07-22T10:51:46+03:00
Общество

Туман и влажность: в конце недели Приморье снова окажется во власти сильных дождей

При этом столбик термометра в разных районах региона будет показывать +25…+30 градусов
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Наиболее сильные осадки пройдут в пятницу, 26 июляНаиболее сильные осадки пройдут в пятницу, 26 июляФото: Александра ШОПЕНКО
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Во вторник остатки тайфуна «Данас», которые сейчас бушует в Приморье, уйдут и в регионе воцарится погодная стабильность. Однако, как сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода», ненадолго.

В середине недели в Приморье снова начнутся дожди различной интенсивности. Наиболее сильные осадки пройдут в пятницу, 26 июля.

- Над дальневосточными морями сохраняется устойчивый гребень тихоокеанского антициклона. По его западной периферии на Приморье будет выноситься теплая, влажная воздушная масса. Поэтому на побережье туман, и, не смотря на дожди, температура воздуха ожидается достаточно высокая, - отмечается в сообщении «Примпогоды».

Самые высокие температуры ожидаются, традиционно, в континентально части региона. Днем столбик термометра здесь будет показывать +26…+33 градуса. На побережье прохладней – воздух прогреется до +19…+25 градусов.

В дальневосточной столице после того, как уйдет тайфун, будет перерыв и даже возможны прояснения. Минимальные температуры воздуха будут в пределах +17…+19 градусов, - максимальные – около +23…+26 градусов.

Во второй половине недели в город снова вернется морось, временами переходящая в дождь. Днем температура воздуха понизится на три-четыреградуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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