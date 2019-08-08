Жертвы тайфуна «Франциско»: дожди подтопили китайский рынок на Спортивной во Владивостоке
На Приморье продолжает влиять тайфун «Франциско», который обрушился на регион вчера, 7 августа. Самое большое количество осадков выпало в Партизанске (91 миллиметр) и во Владивостоке (77 миллиметров за 12 часов). В дальневосточной столице затопило дороги, дворовые проезды и даже рынок.
Видеозаписью разгула стихии поделилась очевидица. Судя по кадрам, сильный дождь подтопил фактически центр китайского рынка на Спортивной. Уровень воды отчетливо продемонстрировал торговец, который закатал штаны и прошел по большой луже - затопило по щиколотку.
- Видео было снято примерно в 10:30 утра. На рынке шумели насосы, которые откачивали воду, - рассказала «КП-Владивосток» очевидица.
Она также добавила, что дождь и подтопление рынка не спугнули торговцев. Везде, где смогла пройти женщина, активно идет продажа.
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ИСТОЧНИК KP.RU