Движение в Смоляниново запустили по временному мосту
Временный переезд под Смоляниново на трассе Владивосток - Находка снова оказался затоплен выходящей из берегов рекой Лобога. Виной тому – сильные ливни, которые обрушились на регион 27 августа.
Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение, но уровень воды начал угрожающе подниматься, поэтому было принято решение закрыть участок трассы для легкового транспорта – бурный поток легко может смыть авто с дороги, это мы уже видели 24 августа.
На трассе Владивосток-Находка затопило переезд.
Фуры и автобусы преодолевали затопленный переезд на свой страх и риск. Однако ближе к вечеру проезд был запрещен для всех видов транспорта – слишком стремительно поднимается уровень воды в реке.
Чтобы добраться из Находки во Владивосток или наоборот, автомобилистам предложили сделать круг через Партизанск.
Однако к 20:00 В Смоляниново открыто движение по временному мосту через реку Лобога. Пока движение осуществляется по временной схеме (реверсивное). Как только позволит погода, дорожники уложат асфальт к временному мосту.
В ТЕМУ:
Грязь, деревья, камни: на Тобольской улице из-за размытия грунта повреждены припаркованные автомобили
Владельцев иномарок с самого утра ждал неприятные известия (подробнее)
Штормовое предупреждение объявили во Владивостоке на 27-28 августа
Дожди будут лить вплоть до выходных дней (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU