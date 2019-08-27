2019-08-27T13:40:07+03:00
Происшествия

Движение в Смоляниново запустили по временному мосту

Река Лобога начала выходить из берегов и затопила объездную дорогу [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Временный переезд под Смоляниново на дороге Владивосток-Находка затопленВременный переезд под Смоляниново на дороге Владивосток-Находка затопленФото: Скриншот с видео
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Временный переезд под Смоляниново на трассе Владивосток - Находка снова оказался затоплен выходящей из берегов рекой Лобога. Виной тому – сильные ливни, которые обрушились на регион 27 августа.

Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение, но уровень воды начал угрожающе подниматься, поэтому было принято решение закрыть участок трассы для легкового транспорта – бурный поток легко может смыть авто с дороги, это мы уже видели 24 августа.

На трассе Владивосток-Находка затопило переезд.

Фуры и автобусы преодолевали затопленный переезд на свой страх и риск. Однако ближе к вечеру проезд был запрещен для всех видов транспорта – слишком стремительно поднимается уровень воды в реке.

Чтобы добраться из Находки во Владивосток или наоборот, автомобилистам предложили сделать круг через Партизанск.

Однако к 20:00 В Смоляниново открыто движение по временному мосту через реку Лобога. Пока движение осуществляется по временной схеме (реверсивное). Как только позволит погода, дорожники уложат асфальт к временному мосту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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