«Судьба уберегла» - подпорная стенка во Владивостоке едва не убила девушку

СЕГОДНЯ 09:13 2019-08-28T09:19:29+03:00

Бетонные блоки и глина обрушились около жилого дома

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Подпорная стенка на Почтовой, 8, рухнула и блокировала входные двери в жилом здании. Некоторые жители оказались в блокаде. К ним нельзя было ни зайти, ни выйти. Одна девушка едва не погибла при разрушении, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».Происшествие случилось сегодня, 28 августа.

Ливни размыли косогор в центре города из-за чего бетонные блоки опорной стенки не выдержали. Вся масса рухнула вниз камнями и глиной. Горные породы засыпали жилое здание до второго этажа.

Историю одной девушки Ани, жительницы отрезанного дома, рассказала ее знакомая.

Аня вместе с Мишкой (возможно, ребенком – прим. ред) собрались гулять. Но далеко уйти им не удалось – девушка забыла дома какую-то вещь. Вдвоем они вернулись в квартиру. В это время и случался обвал.

- Стенка рухнула прямо возле дома. Представляете, судьба уберегла, - рассказала знакомая Ани.

Женщина также поведала, что у девушки случилась истерика из-за пережитого стресса.

Напомним, что обильные дожди начались в крае утром 27 августа. Водная стихия подтопила многие города и села. Сегодня в крае объявили штормовое предупреждение. Обо всех разрушительных последствиях циклона к этому часу можно прочитать здесь.

Фото и видео последствий тропического ливня присылайте нам в WhatsApp +79240001003.

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ИСТОЧНИК KP.RU