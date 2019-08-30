2019-08-30T03:47:34+03:00
Происшествия

Во Владивостоке из-за сильных ливней сошли оползни

На одной из улиц горные породы обрушились на иномарки [фото, видео]
Кристина ГРИН
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Сразу два оползня сошли с косогоров после сильных ливней.Сразу два оползня сошли с косогоров после сильных ливней.Фото: Социальные сети
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Очередной тропический циклон принес жителям Приморского края неприятности. Затопленные улице, дороги, пробки – это было неизбежно. Предыдущие ливни хорошо подготовили приморцев. Однако, по предварительному прогнозу, действующая непогода затмит все предыдущие по количеству осадков. Предполагается, что за 12 часов выпадет до 100 миллиметров. Ночью и ранним утром стихия развеяла все сомнения, на улице лило, как из ведра.

Как итог - сильные ливни стали причиной схождения оползней. Обвал грунтовых пород зафиксировали на двух участках. Первый – на Нерчинской, 27, второй – на Волкова,7.

На Нерчинской оползень сошел на припаркованные у забора иномарки. Пока информации о том, что кто-то в результате происшествия пострадал, нет.

Кадр с Нерчинской, 27. Фото: Социальные сети

Кадр с Нерчинской, 27.Фото: Социальные сети

О втором случае сообщил один из пользователей социальных сетей, который обеспокоен, что сложившаяся ситуация может привести к катастрофе.

Оползень на Волкова, 7..dpskontrol_125rus

«Вчера там обвалился грунт на косогоре, а работники стоянки его вывезли, косогор не укреплен, а плохие погодные условия могут привести к катастрофе» - пишет мужчина.

По прогнозу специалистов, циклон пока не покинул регион, поэтому ливни ожидаются в течение всего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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