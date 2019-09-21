Сколько стоит сгоревший во Владивостоке торговый центр "Максим"

СЕГОДНЯ 09:54 2019-09-21T09:59:38+03:00

Изменить размер текста: A A

ТЦ "Максим" - один из первых, что называется, семейных торговых центров во Владивостоке подобного формата. Открылся в 2003 году и как раз сегодня должен был отпраздновать 15-летие. Теперь не до праздников. Но пока арендаторы и владельцы подсчитывают убытки, мы решили заглянуть в публичную кадастровую карту и посмотреть, в какую сумму оценивалось сгоревшее здание.

Центр расположен на участке площадью 2,23 тысячи квадратных метров. Земля, естественно, частная, а ее стоимость оценивается в 16,7 миллиона рублей.

Что касается самого здания, то, согласно публичной кадастровой карте, цена торгового центра - 213,322 миллиона рублей. Правда там же указано, что здание имеет 5 этажей, общая площадь 4611 квадратных метров. Получается - 46 тысяч рублей за квадрат.

В то же время из открытых данных известно, что площадь ТЦ "Максим" 16 тысяч квадратов, из которых только в аренду сдается 9 тысяч. Дело в том, по по адресу проспект 100-летия Владивостока, 57г, где находится торговый центр, зарегистрировано 19 объектов недвижимости с разными кадастровыми номерами, большинство из них обозначены как отдельные помещения на разных этажах. В некоторых случаях стоимость таких помещений не превышает 15 тысяч рублей за квадратный метр.

21 сентября на пульт пожарно-спасательной службы поступило срочное сообщение о том, что во Владивостоке горит ТЦ «Максим». Огнем была объята верхняя часть здания. Пожарные прибыли на место происшествия в начале седьмого утра. Языки пламени распространились на площади в 1000 квадратных метров. К счастью, в это время никого в здании не было, поэтому в результате происшествия никто не пострадал.

Пожар был полностью локализован спустя 3,5 часа. Но процесс тушения продолжается до сих пор. По информации источника «КП - Владивосток», внутри ТЦ из-за пожара было обрушение. Причиной пожара мог стать взрыв газового баллона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733362" frameborder="0"></iframe> Хроонология тушения пожара в ТЦ "Максим".

Тем временем, появилось видео, снятое внутри горящего ТЦ «Максим». Жуткие кадры подтверждают масштаб бедствия - внутри выгорело несколько этажей. В некоторых случаях стоимость этих помещений не превышает 15 тысяч рублей за квадратный метр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733361" frameborder="0"></iframe> Видео тушения пожара в ТЦ "Максим".

ИСТОЧНИК KP.RU