На плавбазе «Петр Житников» в Тихом океане полностью потушили пожар

СЕГОДНЯ 01:59 2019-10-01T01:59:22+03:00

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У курильского острова Итуруп спустя неделю потушили сильный пожар на плавбазе «Петр Житников». Напомним, что судно загорелось 23 сентября, на борту в этот момент находилось 420 человек. Больше 300 эвакуированы, по некоторым данным, в состоянии сильного алкогольного опьянения, 60 человек остались, чтобы потушить пожар.

Пожар удалось ликвидировать вчера, 30 сентября. Помещения плавбазы выгорели практически на 100 процентов, в некоторых из них еще оставались высокие температуры после огня. Сейчас на плавбазе ведется откачка воды, после чего она, скорее всего, своим ходом пойдет во Владивосток. Сопровождать пострадавшее судно будет, как стал известно «КП», траулер «Чемпион».

Дальневосточная транспортная прокуратура проводит доследственную проверку по факту пожара на плавбазе. Они и установят точную причину возгорания и лиц, причастных к совершению преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU