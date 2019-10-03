2019-10-03T05:34:50+03:00
Происшествия

Участковый - соседям убийцы кондуктора: «Да убейте его уже наконец и все»

В беседе с журналистом «КП» жильцы дома №12 по 2й Строительной рассказали, на какие страшные методы им предлагали пойти ради спокойствия
Алексей САМУСЬКОВ
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Соседка убийцы кондуктора рассказала, как им посоветовали избавиться от буйного соседа.Соседка убийцы кондуктора рассказала, как им посоветовали избавиться от буйного соседа.Фото: Алексей САМУСЬКОВ
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Жители дома № 12 по 2й Строительной, где проживает неуравновешенный убийца кондуктора, неоднократно пытались решить проблему со своим неспокойным соседом. Обращались они и в полицию. По словам местных жителей, однажды представители власти предложили им даже пойти на противозаконные меры.

Соседи отмечают, что жизнь с таким буйным соседом с каждым годом для них становилась все хуже и хуже. И речь идет даже не о нарушении спокойствия, а об угрозе жизни. 39-летний Алексей не раз поджигал дом. Оперативно тушить пламя и не давать ему разрастись до масштаба общедомового пожара удавалось лишь благодаря бдительности соседей.

Прекрасно осознавая, что в любой момент этой бдительности может попросту оказаться недостаточно, жильцы обращались в самые различные инстанции. Последней их надеждой стала полиция. Эффект был, но кратковременный. Нужно было искать другое решение.

- Когда мы уже устали бороться с ним, мужики напрямую спросили участкового, мол, можно ли как-то устроить так, чтобы он больше нам не портил жизнь. В ответ на это участковый так и ответил: "да убейте уже его наконец и все". Естественно, никто не стал брать грех на душу. Так и живем, словно на пороховой бочке, - сетует Любовь Васильевна, жительница дома № 12 по 2й Строительной.

Напомним, вечером 1 октября, мужчина напал на кондуктора трамвая на остановке Сахалинская во Владивостоке. Неадекватный приморец, вооружившись металлическим прутом, набросился на 54-летнюю женщину и забил ее до смерти. Выйти на след предполагаемого убийцы помогла полицейская овчарка по кличке Арэс.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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