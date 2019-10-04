Мосгорсуд сегодня может решить судьбу Игоря Пушкарева

СЕГОДНЯ 07:31 2019-10-04T07:34:33+03:00

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В Мосгорсуде состоялось рассмотрение апелляции от бывшего главы Владивостока, который намерен обжаловать суровый приговор. До настоящего момента Игорь Пушкарев, приговоренный к 15-ти годам тюрьмы за злоупотребление должностными полномочиями и крупную взятку, не признал себя виновным. В свою защиту экс-градоначальник подготовил огромную речь, подкрепленную различными фактами биографии. Однако изменить решение Тверского суда Москвы, пока не удалось, слушание было перенесено. Но Игорь Сергеевич не сдается. Судьба экс-мэра может решиться уже сегодня. Заручившись поддержкой сразу 4-х адвокатов, бывший глава будет отстаивать свои права на следующем заседании, которое состоится в 10:00 по московскому времени «КП»-Владивосток».

Во время судебного заседания в Мосгорсуде, 3 октября. Сторона защиты, которую представляли сразу 4 адвоката, настаивала на приобщении к делу материалов и фактов, которые ранее были проигнорированы, а также новом допросе свидетелей и повторном проведении экспертиз, в которых, по мнению защитников, имеются неточности и нарушения. Однако суд не счел доводы вескими и отклонил ходатайства, также проигнорировав прошение экс-мэра о предоставлении его законных интересов в суде сыном Павлом Пушкаревым, имеющим высшее профильное образование.

В свою защиту глава приморской столицы, досрочно сложивший полномочия, подготовил подробный рассказ, заслушивание которого заняло больше полутора часов.

– Мы, как на лекции в институте,– отметила навыки ораторского искусства Пушкарева судья.

За свое выступление Игорь Сергеевич попытался раскрыть все неточности и голословные, по его мнению обвинения, имеющиеся в деле.

– Бюджет моей компании был больше бюджета города Владивостока. Компания работала. Я – успешный предприниматель, я – отличный хозяйственник. Как я мог брать деньги у брата, когда они даже юридически на тот момент принадлежали мне? Я все средства декларировал. И дом тоже, – рассказал в суде бывший мэр Владивостока.

Стоит отметить, что младший брат успешного бизнесмена и мэра по совместительству, вместе с ним попал под следствие. Андрея Пушкарева приговорили к 8-ми годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и штрафом в 500 миллионов рублей. Третьим фигурантом уголовных дел, объединенных в 120 томов, стал экс-директор МУП «Дороги Владивостока», получивший 10 лет колонии строго режима.

– Я не отрицаю того, что я руководил компанией. Для этого, скажем так, лучшим доказательством является прослушка моего телефона. Меня слушали 5,5 лет. В прослушках я обсуждаю премии, отпуска, крупные инвестиции. Мы просили записи по всем годам, но нам не дали –цитирует выступление мэра Vladnews.

Рассказал экс-мэр Дальневосточной столицы и о расчетах с Лушниковым. По словам Игоря Сергеевича, все надбавки к зарплате, а это около 140 тысяч рублей, Пушкарев делал из личных средств.

– Я Лушникову делал доплату, чтобы он работал. Он сразу сказал, что за 60 тысяч работать не готов, заверив, что ему нужно200, чтобы кормить семью, а самому дневать и ночевать на работе. Потому что он знал, что это за работа. Особенно, когда стихийные бедствия. Я доплачивал из своих средств, если это взятка, где корысть? Если цены стали ниже даже по корявой экспертизе обвинения? Слава богу, за мной следили. Все же видно, рассказал в суде Пушкарев старший.

По информации Vladnews, отметил иронично Игорь Сергеевич и еще один парадокс.

– Я, наверное, единственный начальник, которого обвиняют в подкупе подчиненного.

Рассказал бывший градоначальник и о финансовой документации, поставках цемента, о выборах в мэры и здоровье брата, подорванном из-за взрыва петарды на праздник. Свое выступление владелец бизнес-империи закончил просьбой приобщения к делу в письменном виде. Следующее заседание в Мосгорсуде состоится сегодня в 10:00 по столичному времени

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ИСТОЧНИК KP.RU