Следователи уточнили причину обрушения жилого дома в Приморье
Жилой дом частично обрушился в приморском поселке Новонежино. В результате ЧП погибла женщина – она оказалась погребена под обрушившимися стенами. По данному факту возбуждено уголовное дело.
- На место происшествие выехали следователи, проводится осмотр, выясняются причины обрушения стены. Предварительно установлено, что обрушение стало возможным из-за неисправного водонагревателя, находящегося в ванной комнате соседней квартиры, - сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Приморскому краю.
Ранее в качестве версий высказывался хлопок газа и даже взрыв ручной гранаты.
Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание – до двух лет колонии.
Кроме того, в результате ЧП ушибы мягких тканей получил ребенок. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.
ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:
Водонагреватель или газ: какие версии обрушения дома в Приморье рассматривают следователи?
В результате ЧП, по предварительным данным, погиб один человек (подробнее)
Следователи возбудили уголовное дело после обрушения жилого дома в Приморье
В здании упали потолочная плита и лестничный пролет (подробнее)
Обрушение жилого дома в Приморье: есть погибшие и пострадавшие
Рассматривается несколько версий произошедшего (подробнее)
Обрушились потолок и стены: в жилом пятиэтажном доме в Приморье погибла женщина
19 жильцов эвакуировались самостоятельно (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU