Следователи уточнили причину обрушения жилого дома в Приморье

СЕГОДНЯ 04:03 2019-10-15T04:03:58+03:00

В здании упали потолок, стены и лестница

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Жилой дом частично обрушился в приморском поселке Новонежино. В результате ЧП погибла женщина – она оказалась погребена под обрушившимися стенами. По данному факту возбуждено уголовное дело.

- На место происшествие выехали следователи, проводится осмотр, выясняются причины обрушения стены. Предварительно установлено, что обрушение стало возможным из-за неисправного водонагревателя, находящегося в ванной комнате соседней квартиры, - сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Приморскому краю.

Ранее в качестве версий высказывался хлопок газа и даже взрыв ручной гранаты.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание – до двух лет колонии.

Кроме того, в результате ЧП ушибы мягких тканей получил ребенок. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

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ИСТОЧНИК KP.RU