Два человека попали в больницу после обрушения дома в Приморье
Частичное обрушение жилого дома в приморском поселке Новонежино продолжает обрастать новыми подробностями. Стало известно, что в результате ЧП пострадали два человека – девочка и инвалид. Им сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.
- Ребенок отправлен в больницу, инвалид, который находился [в доме], тоже отправлен в больницу, - сказал Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.
По информации местных властей, девочка получила ушибы, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. О состоянии инвалида не сообщается.
Глава региона добавил, что на месте ЧП следов взрывчатых веществ не обнаружено. По данным Следственного комитета, обрушение произошло из-за взрыва водонагревателя или другого бытового прибора, который находился в ванной комнате соседей погибшей женщины.
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ИСТОЧНИК KP.RU