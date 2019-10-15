Два человека попали в больницу после обрушения дома в Приморье

СЕГОДНЯ 07:01 2019-10-15T07:01:59+03:00

По информации местных властей, девочка получила ушибы, ос состоянии инвалида пока не сообщается Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

Частичное обрушение жилого дома в приморском поселке Новонежино продолжает обрастать новыми подробностями. Стало известно, что в результате ЧП пострадали два человека – девочка и инвалид. Им сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

- Ребенок отправлен в больницу, инвалид, который находился [в доме], тоже отправлен в больницу, - сказал Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.

По информации местных властей, девочка получила ушибы, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. О состоянии инвалида не сообщается.

Глава региона добавил, что на месте ЧП следов взрывчатых веществ не обнаружено. По данным Следственного комитета, обрушение произошло из-за взрыва водонагревателя или другого бытового прибора, который находился в ванной комнате соседей погибшей женщины.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Водонагреватель или газ: какие версии обрушения дома в Приморье рассматривают следователи?

В результате ЧП, по предварительным данным, погиб один человек (подробнее)

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения жилого дома в Приморье

В здании упали потолочная плита и лестничный пролет (подробнее)

Обрушение жилого дома в Приморье: есть погибшие и пострадавшие

Рассматривается несколько версий произошедшего (подробнее)

Обрушились потолок и стены: в жилом пятиэтажном доме в Приморье погибла женщина

19 жильцов эвакуировались самостоятельно (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU