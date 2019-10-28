2019-10-28T14:50:35+03:00
Общество

За секс на борту самолета «Москва-Владивосток» развратной парочке пришлось заплатить штраф

Суд оценил их хулиганские действие в 1500 рублей [видео, 18+]
Кристина ГРИН
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Свидание обошлось паре в круглую сумму. Фото: dps_controlnews.Свидание обошлось паре в круглую сумму. Фото: dps_controlnews.
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Сегодня, 28 октября, состоялся суд, который должен был избрать наказание для сладкой парочки, которая устроила секс-игры на борту самолета «Москва-Владивосток». Как сообщает Ольга Мироненко, руководитель пресс-службы УТ МВД России по ДФО, ранее обоих развратников оштрафовали на 500 рублей за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Но это было только начало.

Пару пришлось успокаивать бортпроводникам. Видео: dps_controlnews.! другой источник

Разврат мужчины и женщины в зале суда приобрел название «мелкое хулиганство». По решению представителя Фемиды обоим предстоит заплатить еще по 1000 рублей.

В итоге свидание в воздухе обошлось каждому из уже звезд интернета в 1500 рублей. По словам жителей Приморья, большим наказанием для них стало общественное порицание, а не денежный штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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