2019-11-21T07:37:43+03:00
Общество

Медового месяца не будет: как молодожены, открывшие стрельбу из автомата во Владивостоке, лишили себя свадебного путешествия

В их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении [видео]
Кристина ГРИН
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Им грозит наказание вплоть до лишения свободы.Им грозит наказание вплоть до лишения свободы.Фото: Социальные сети
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Молодожены, которые открыли стрельбу из автомата и пистолета сразу после церемонии бракосочетания у загса, стали не только героями сети, но и фигурантами уголовного дела. Пафосное видео, на котором жених и невеста стреляют, держа оружие одной рукой, словно мистер и миссис Смит, разлетелось в интернете с бешеной скоростью.

В Приморье задержали жениха и невесту, которые открыли стрельбу у здания загса..УМВД России по Приморскому краю

Спустя несколько дней молодоженов задержали. Полиция и ОМОН ворвались к ним домой и сопроводили в отделение. Вероятно, они еще не успели отправиться в медовое путешествие, а сейчас оно под большим вопросом. Жених, невеста и один из гостей свадьбы попали под следствие по статье «Хулиганство».

- В их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Теперь вместо медового месяца молодоженов ждут заседания. Им, кстати, грозит либо штраф – до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы – до 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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