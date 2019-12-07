Во Владивостоке официально оценили порчу многострадального Хатико

СЕГОДНЯ 08:30 2019-12-07T08:41:30+03:00

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Полиция Владивостока завела уголовное дело по факту кражи фигуры собаки Pochi, более известной, как установленной в центре города. Милого пса похитили с Алеутской. Причиненный ущерб, от действий злоумышленника, который засветился на видео, составил 120 тысяч рублей. Напомним, арт-объект был изготовлен по спецзаказу в Москве.

«Комсомолка» подробно рассказывала о приключениях статуи, которая подвергалась атакам злоумышленников с первого дня установки. Pochi изготавливали три месяца в столице России, тщательно выбирая мимику и согласовывая каждую деталь с приморским заказчиком. Проходящие мимо туристы и горожане любовались милой статуей, делая селфи. Но такое отношение было лишь днем. Ночью собаку то и дело били, ломали, а потом и вовсе украли, скинув в реку, как Муму. Найти мученика удалось благодаря неравнодушным горожанам. Собака была передана на ответственное хранение в отдел полиции №4 УМВД России по городу Владивостоку. Специалисты занимаются поисками злоумышленника. Стоит отметить, что арт-объект уже не первая жертва вандалом на Алеутской, 33. Весной здесь стояла фигура льва, которого также разрушили.

Вандалы орудуют в центре Владивостока давно. Фото: Фото: Сергей Тарасов/ Facebook

– Уголовное дело по статье «Кража» было возбуждено, в соответствии с документами, подтверждающими материальный ущерб, – рассказала «КП»-Владивосток» начальник отдела по связям со СМИ УМВД России по Владивостоку Наталья Фурманчук.

Фигура сейчас хранится в полиции в качестве улики. Специалисты АО «Солид Банк», которому принадлежит пропажа, намерены отремонтировать знаменитого песика, которого местные жители прозвали Хатико. Собаке, придется сделать протезы, так как во время похищения она лишилась лап. Специалиста, который сможет восстановить статую по уже имеющейся 3D модели будут искать в Приморье.

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ИСТОЧНИК KP.RU