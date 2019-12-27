2019-12-27T12:59:32+03:00
Общество

Скандальная «Мышь на сыре» вернулась на главную площадь Владивостока

Новый арт-объект установили взамен сбитой автомобилистом фигуры [фото]
Милана СОКОЛ
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Новогодний объект вновь установили на главной площади ВладивостокаНовогодний объект вновь установили на главной площади ВладивостокаФото: Алексей САМУСЬКОВ
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На центральной площади Владивостока установили новый символ года, взамен сбитого автомобилистом арт-объекта «Мышь на сыре». При этом расходы за изготовление видоизмененной фигуры должен понести виновник происшествия. А это ни много ни мало – 677 тысяч рублей.

Подрядчик видоизменил изначальный проект Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Подрядчик видоизменил изначальный проектФото: Алексей САМУСЬКОВ

Работы по установке новой «Мыши на сыре» начались накануне вечером. Сегодня новогодний объект уже занял свое место рядом с предшественницей, разломанная фигура стоит на площади, накрытая тентом, ее судьбу еще предстоит решить специальной комиссии. Праздничное украшение оказалось повреждено резвым водителем, рассекающим по площади на Subaru Forester. Стоит напомнить, что установка интерактивных зон «Новогодние цифры 2020», «Мышка на сыре», «Сладкий башмачок» обошлась городскому бюджету в 1 850 000 рублей. Большинство местных жителей искренне удивились подобной стоимости праздничных атрибутов. Пользователи социальных сетей то и дело спорят нужно ли городу подобное убранство. Кстати, вчера не устояла еще одна фигура – дорогостоящий башмачок несколько часов лежал на асфальте, пока вокруг шла засыпка снегом.

Сбитая мышка ждет своей участи Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Сбитая мышка ждет своей участиФото: Алексей САМУСЬКОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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