Скандальная «Мышь на сыре» вернулась на главную площадь Владивостока

СЕГОДНЯ 12:57 2019-12-27T12:59:32+03:00

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На центральной площади Владивостока установили новый символ года, взамен сбитого автомобилистом арт-объекта «Мышь на сыре». При этом расходы за изготовление видоизмененной фигуры должен понести виновник происшествия. А это ни много ни мало – 677 тысяч рублей.

Подрядчик видоизменил изначальный проектФото: Алексей САМУСЬКОВ

Работы по установке новой «Мыши на сыре» начались накануне вечером. Сегодня новогодний объект уже занял свое место рядом с предшественницей, разломанная фигура стоит на площади, накрытая тентом, ее судьбу еще предстоит решить специальной комиссии. Праздничное украшение оказалось повреждено резвым водителем, рассекающим по площади на Subaru Forester. Стоит напомнить, что установка интерактивных зон «Новогодние цифры 2020», «Мышка на сыре», «Сладкий башмачок» обошлась городскому бюджету в 1 850 000 рублей. Большинство местных жителей искренне удивились подобной стоимости праздничных атрибутов. Пользователи социальных сетей то и дело спорят нужно ли городу подобное убранство. Кстати, вчера не устояла еще одна фигура – дорогостоящий башмачок несколько часов лежал на асфальте, пока вокруг шла засыпка снегом.

Сбитая мышка ждет своей участиФото: Алексей САМУСЬКОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU