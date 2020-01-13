2020-01-13T15:38:03+03:00
Происшествия

Полиция проверила все «заминированные» объекты в Приморье

Угрозы лжетеррористов не подтвердились
Милана СОКОЛ
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Сотрудникам органов внутренних дел пришлось тщательно проверить все поступившие сообщенияСотрудникам органов внутренних дел пришлось тщательно проверить все поступившие сообщенияФото: Милана СОКОЛ
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Приморские полицейские закончили проверку «заминированных» объектов. Территорию образовательных учреждений и других государственных зданий проверили опытные кинологи с собаками. Специалисты не нашли подозрительных предметов, к счастью, информация оказалась ложной.

В список кибертертеррористов 13 января во Владивостоке попал целый ряд школ, университет, музеи, а также театры. Не остался без внимания шутников и приморский город Уссурийск. Учащихся и клиентов госучреждений пришлось в срочном порядке эвакуировать. Детей распределяли в близлежащих зданиях или отпускали домой, в зависимости от длительности проверки. Специалисты тщательно досматривали все помещения и территорию вокруг.

– В полицию поступили сообщения о минировании ряда зданий в Уссурийске и Владивостоке. Информация была проверена, подтверждения не нашла, – прокомментировали специалисты пресс-службы УМВД России по Приморскому краю.

Стоит отметить, что помимо приморских городов массовые эвакуации прошли в Хабаровске и Еврейской автономной области. Дальний Восток уже не в первый раз сотрясает волна подобных угроз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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