Как консервную банку вскрыл: во Владивостоке маневр Lexus закончился серьезным ДТП

29 Янв. 2020 2020-01-29T07:35:34+03:00

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Рядовое ДТП на Всеволода Сибирцева во Владивостоке привлекло внимание пользователей социальных сетей из-за необычных повреждений машины одного из участников. Дело в том, что металл на Toyota попросту оказался разорван, а точнее вскрыт, словно консервная банка. Очевидцы уверяют, что аварию спровоцировал водитель Lexus.

Аварийный комиссар, прибывший на проспект Красоты для составления схемы, рассказал, что владелец Lexus решил развернуться, двигаясь по улице Всеволода Сибирцева. Рулевой седана начал маневр, не убедившись в безопасности, в итоге серьезно повредил встречную Toyota Axio.

Водитель Lexus не пропустил оппонента. Фото: AK_VDK, dps_vl

– Как консервную банку вскрыл. Теперь кошка или собака в машину через эту дыру смогут запрыгивать, – удивляются пользователи социальных сетей.

Axio сильно пострадала. Фото: AK_VDK, dps_vl

Стоит отметить, что администрация Владивостока совместно с ГИБДД разработали целый ряд мер для снижения аварийности на проспекте Красоты. Так, на кольце фуникулера установлены лежачие полицейские для снижения скорости, а на перекрестке Всеволода Сибирцева и Толстого появился светофор. Помимо этого, в районе дома №89 на Всеволода Сибирцева пешеходный переход оборудовали искусственной дорожной неровностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU