2020-01-29T07:35:34+03:00
Происшествия

Как консервную банку вскрыл: во Владивостоке маневр Lexus закончился серьезным ДТП

Водитель дорогого седана решил не пропускать оппонента [фото]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Автомобили получили серьезные кузовные повреждения. Фото: AK_VDK, dps_vlАвтомобили получили серьезные кузовные повреждения. Фото: AK_VDK, dps_vl
Изменить размер текста:

Рядовое ДТП на Всеволода Сибирцева во Владивостоке привлекло внимание пользователей социальных сетей из-за необычных повреждений машины одного из участников. Дело в том, что металл на Toyota попросту оказался разорван, а точнее вскрыт, словно консервная банка. Очевидцы уверяют, что аварию спровоцировал водитель Lexus.

Аварийный комиссар, прибывший на проспект Красоты для составления схемы, рассказал, что владелец Lexus решил развернуться, двигаясь по улице Всеволода Сибирцева. Рулевой седана начал маневр, не убедившись в безопасности, в итоге серьезно повредил встречную Toyota Axio.

Водитель Lexus не пропустил оппонента. Фото: AK_VDK, dps_vl

Водитель Lexus не пропустил оппонента. Фото: AK_VDK, dps_vl

– Как консервную банку вскрыл. Теперь кошка или собака в машину через эту дыру смогут запрыгивать, – удивляются пользователи социальных сетей.

Axio сильно пострадала. Фото: AK_VDK, dps_vl

Axio сильно пострадала. Фото: AK_VDK, dps_vl

Стоит отметить, что администрация Владивостока совместно с ГИБДД разработали целый ряд мер для снижения аварийности на проспекте Красоты. Так, на кольце фуникулера установлены лежачие полицейские для снижения скорости, а на перекрестке Всеволода Сибирцева и Толстого появился светофор. Помимо этого, в районе дома №89 на Всеволода Сибирцева пешеходный переход оборудовали искусственной дорожной неровностью.

В ТЕМУ:

Свершилось, долгожданный светофор на аварийном участке Владивостока наконец-то заработал

Гонять больше не получится: дорогу также обезопасят по современным стандартам [фото, видео]

Водитель без страховки спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке [фото]

Проезд в районе проспекта Красоты частично ограничен [подробнее…]

На проспекте Красоты во Владивостоке устанавливают первый светофор

Для регулировщика уже ставят столбы [фото]

Жители – в восторге, дрифтеры – в трауре: еще одно кольцо во Владивостоке станет непригодно для гонок

Дорожники уже занялись установкой лежачих полицейских на проблемном участке [фото]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как консервную банку вскрыл: во Владивостоке маневр Lexus закончился серьезным ДТП
Vladivostok Boat Show 2020: новые модели и проверенная классика!
Два приморца покатались на чужом авто и получили за это тюремные сроки
Житель Приморья пытался заживо сжечь свою пассию
80 классов в школах Приморья закрыли на карантин
«У пожарных свой флэшмоб»: учения в центре Владивостока напугали очевидцев
Чудом увернулась: ДТП с пассажирским автобусом парализовало движение в пригороде Владивостока
«На вашу езду еще и ветер влияет?»: утренний Владивосток сковывают пробки
За землю и двор: приморский депутат-обманщик купил участки в курортном поселке и «погорел»
«Собачья история» на Сочинской получила продолжение: в дело вступает полиция Владивостока
Погода во Владивостоке на 29 января 2020 года: ветер и желтый код опасности
«Опять пробки»: вечерний Владивосток стоит в заторах
Трамваи, подаренные Москвой, готовят к выходу на маршрут во Владивостоке
К нам приехал ревизор: Юрий Трутнев проверит во Владивостоке «Хаятты» и обсудит дальневосточную ипотеку
Рыбаки расстроятся: лед в заливах Владивостока будет уносить в открытое море
Пункты пропуска на границе Китая и Приморья закрыты после вспышки коронавируса
Утро начинается не с кофе: пожарные вытащили мужчину из горящей квартиры в Находке
Желтый код опасности: штормовой ветер и минус 35 придут в Приморье
Тест-системы для обнаружения больных коронавирусом завезли в Приморье
Хороший мальчик: служебный пес Ореон помог найти бутылку с героином в Приморье
Вот это доброе утро: во Владивостоке 4-балльные пробки
Познакомились через соцсети: приморец пытался изнасиловать знакомую у себя дома
Сотрудница банка во Владивостоке подделывала подписи клиентов и выручила 17 миллионов рублей