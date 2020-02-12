Расследование окончено: пойманного прохожими голого педофила ждет суд
Педофилу, пойманному без трусов в Артеме, утвердили обвинительное заключение. Вскоре 30-летний мужчина окажется на скамье подсудимых, сообщает СУ СК по Приморскому краю.
Осенью прошлого года компания гуляющих парней застала отвратительную сцену за гаражами на улице Херсонской. Мужчина со спущенными штанами и трусами удерживал рядом с собой маленькую девочку. Извращенца мгновенно оттащили и задержали до приезда полицейских. Когда приехали стражи порядка, подозреваемый лежал на земле с ссадинами на лице.
Это произошло 24 октября прошлого года. В тот день восьмилетняя девочка к вечеру не вернулась домой, и ее мама забила тревогу. Правоохранители бросились на поиски, но первыми малышку нашли прохожие. Следователи установили, что подозреваемый демонстрировал девочке свои половые органы. Нанести ей физический вред не успел – помощь подоспела вовремя.
- Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование), - сообщили в Следственном комитете. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее СК публиковал видеозапись следственного эксперимента, где педофил показал, как хватал школьницу. После просмотра видео многие приморцы стали призывать окружающих линчевать извращенца.
Приморский педофил удерживал несовершеннолетнюю за гаражами. Видео:sledcomprim.! другой источник
Корреспонденту «КП» удалось поговорить со знакомой педофила. Оказалось, что у самого мужчины есть трехлетний ребенок.
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ИСТОЧНИК KP.RU