Расследование окончено: пойманного прохожими голого педофила ждет суд

12 Февр. 2020 2020-02-12T06:25:46+03:00

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Педофилу, пойманному без трусов в Артеме, утвердили обвинительное заключение. Вскоре 30-летний мужчина окажется на скамье подсудимых, сообщает СУ СК по Приморскому краю.

Осенью прошлого года компания гуляющих парней застала отвратительную сцену за гаражами на улице Херсонской. Мужчина со спущенными штанами и трусами удерживал рядом с собой маленькую девочку. Извращенца мгновенно оттащили и задержали до приезда полицейских. Когда приехали стражи порядка, подозреваемый лежал на земле с ссадинами на лице.

Это произошло 24 октября прошлого года. В тот день восьмилетняя девочка к вечеру не вернулась домой, и ее мама забила тревогу. Правоохранители бросились на поиски, но первыми малышку нашли прохожие. Следователи установили, что подозреваемый демонстрировал девочке свои половые органы. Нанести ей физический вред не успел – помощь подоспела вовремя.

- Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование), - сообщили в Следственном комитете. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее СК публиковал видеозапись следственного эксперимента, где педофил показал, как хватал школьницу. После просмотра видео многие приморцы стали призывать окружающих линчевать извращенца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/740212" frameborder="0"></iframe> Приморский педофил удерживал несовершеннолетнюю за гаражами. Видео:sledcomprim.! другой источник

Корреспонденту «КП» удалось поговорить со знакомой педофила. Оказалось, что у самого мужчины есть трехлетний ребенок.

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ИСТОЧНИК KP.RU