В метре друг от друга: в приморских магазинах покупателей просят соблюдать дистанцию

23 Март 2020 2020-03-23T13:46:27+03:00

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В социальных сетях Приморья появились снимки информационных табличек, которые, по словам очевидцев, установлены в некоторых магазинах. Согласно фотографиям, торговые сети стараются ограничить контакт между покупателями. Пока практика не распространилась по всему краю, и подобная мера профилактики носит скорее частный характер.

По словам жительницы Владивостока, фото сделано в одном из супермаркетов города.

Покупателей просят соблюдать дистанцию. Фото: blog_vladivostok

– Это нормальная практика во всем мире. И это правильно! И только наши над этим смеются. Почему так сложно элементарно следовать здравому смыслу и принять хоть какие-то меры для безопасности людей вокруг. В Корее рекомендация была в любой очереди держаться на уровне двух метров друг от друга, и никто не смеялся и не называл это маразмом, просто соблюдали указания. Наши же «самые умные», и как обычно плевать на всех, – комментируют фото подписчики странички в инстаграм.

По словам очевидцев, следующее фото сделано в одном из филиалов крупной дальневосточной сети. Как уверяет автор, магазин расположен на улице Школьная в Находке.

Еще один магазин заботится о здоровье покупателей. Фото: gorod_nhk

– В популярном строительном магазине под Артемом также висит на кассе рекомендация держаться на метр друг от друга, – рассказали очевидцы в социальных сетях.

Стоит отметить, что в Приморье пока официально не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Ответственные службы принимают все необходимые меры, чтобы предотвратить распространение опасного заболевания. В крае можно пройти бесплатное обследование. Власти отменили целый ряд развлекательных мероприятий. Большинство учащихся переведены на дистанционное обучение, а в детских садах разрешено свободное посещение. Общественный транспорт стали дополнительно дезинфицировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU