Отмена мероприятий из-за коронавируса во Владивостоке: на «карантин» уходят театры, бассейны и музеи

В Приморье продолжается волна отмен увеселительных мероприятий и закрытия учреждений на карантин. Что поделать, вынужденная мера, направленная на недопущение заражения инфекцией. 23 марта власти региона объявили, что для профилактики коронавируса в Приморском крае принято решение приостановить работу бассейнов, ряда учреждений культуры, а в спортивных залах ограничить число людей до 50 человек.

Как отмечает Татьяна Детковская, главный санитарный врач региона, отмена мероприятий из-за коронавируса во Владивостоке имеет лишь предупредительный характер. По состоянию на 23 марта 2020 года в Приморье не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заражения заболевания. Однако в регионе действует режим повышенной готовности. Все те, кто вернулся из заграничной поездки, начиная с 18 марта, должны добровольно отправиться на 14-дневный домашний карантин. Тест на коронавирус им должны сделать на дому, достаточно позвонить в поликлинику и вызвать врача.

За всеми, кто находится на домашнем карантине, а таких в Приморье уже примерно 800 человек, будут тщательно наблюдать медики. Если обнаружатся признаки ОРВИ, пациента тут же госпитализируют.

Тем временем Татьяна Детковская напомнила, что не все имеют возможность провести карантин на дому, потому в муниципалитетах необходимо создавать специальные обсерваторы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил властям Владивостока, Артема, Находки и Уссурийска к вечеру 23 марта найти помещения для таких граждан.

- Это должны быть помещения, удаленные от мест массового пребывания людей, оборудованные всем необходимым для проживания, – обозначил глава края.

Власти региона подчеркивают важность самоизоляции. Это один из самых действенных способов дать отпор коронавирусу. Важно понять, что от сознательности каждого зависит безопасность и здоровье окружающих. Напомним, что за нарушение правил карантина предусмотрен штраф в размере 10 тысяч рублей.

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