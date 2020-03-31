2020-03-31T13:50:16+03:00
Общество

Всеобщий режим самоизоляции во Владивостоке 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Рассказываем, какие организации во время всеобщей изоляции Приморья приостановят работу
Константин МИХАЙЛОВ
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Режим полной самоизоляции вводится в ПриморьеРежим полной самоизоляции вводится в ПриморьеФото: Анна ПЛЕТНЕВА
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В Приморье введен режим полной самоизоляции из-за коронавируса. Многие организации приостанавливают свою работу. Рассказываем, как будет организована работа учреждений в крае на время действия особого распоряжения.

До 5 апреля приостанавливается:

— обслуживание граждан в ресторанах, барах, кафе, столовых, иных организациях общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов, а также организации питания работников организаций);

— деятельность объектов розничной торговли (за исключением аптечных организаций, операторов связи (включая салоны сотовой связи) и организаций, обеспечивающих бесперебойную работу телекоммуникационных систем, объектов розничной продажи продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в перечне, а также продажи непродовольственных товаров дистанционным способом).

— обслуживание граждан в салонах красоты, косметических, СПА-салонах, массажных салонах, соляриях и иных объектах, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.

До 1 июня приостанавливается:

— деятельность горнолыжных трасс;

— бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Указанным организациям необходимо обеспечить условия для самоизоляции проживающих, проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности продления; организовать питание в зданиях проживания.

Временно без указания сроков приостановлено:

— проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и аналогичных мероприятий с присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в музеях, театрах, библиотеках, других организациях культуры, кинотеатрах, ночных клубах, танцевальных залах, детских игровых комнатах, развлекательных и досуговых заведениях, фитнес-центрах, банных комплексах и саунах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

— использование кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах общественного питания;

— проведение групповых занятий и досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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