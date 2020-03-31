Передвижение по Владивостоку на машине в период полной самоизоляции: кому разрешены поездки и куда

31 Март 2020 2020-03-31T10:54:48+03:00

В Приморье ввели режим полной самоизоляции, кому можно все-таки передвигаться по Владивостоку и куда, разбираемся вместе

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В Приморье с сегодняшнего дня, 31 марта, введен режим полной самоизоляции. Губернатор Олег Кожемяко внес соответствующие изменения в принятое ранее постановление «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции». Как теперь выходить на улицу так, чтобы не попасть под «административку» или, хуже того, «уголовку»? Можно ли передвигаться по Владивостоку на машине в период самоизоляции? Читайте далее.

Выходить на улицу можно только в экстренных случаях. Короткий список причин, по которым легально выходить на улицу:

- Выгуливание домашнего животного (но не дальше чем в ста метрах от дома);

- Поход в магазин за продуктами;

- Посещение аптеки;

- Если вам необходима неотложная медицинская помощь и в случаях иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- Вынос мусора.

Кстати, также разрешается выезжать на работу.

При этом хочется отметить, что нет никакого запрета на использование личного автомобиля. Равно как нет и ограничения на въезд и выезд из Владивостока. Согласно российскому законодательству, ввести запрет на перемещение внутри страны может только президент. Подобных указов он не издавал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU