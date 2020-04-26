2020-04-26T04:27:45+03:00
Общество

Из-за коронавируса в Тысячекоечной больнице во Владивостоке закроют еще семь отделений

Пациентов будут принимать Приморская краевая клиническая больница № 1, Артёмовская городская больница № 1 и медцентр ДВФУ
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В отделениях были зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекциейВ отделениях были зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекциейФото: Сергей БАЛАНОВ
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Еще семь отделений закроют в Тысячекоечной больнице Владивостока. Здесь были зарегистрированы случаев заболевания COVID-19. Временно принимать пациентов будут Приморская краевая клиническая больница № 1, Артёмовская городская больница № 1, медцентр ДВФУ, а также Приморский краевой онкодиспансер, сообщает Vl.ru.

Так, приказ о временном прекращение госпитализации в семи отделениях Владивостокской клинической больницы №2 уже подписан министром здравоохранения Приморского края Анастасией Худченко. Распоряжение вступает в силу с 27 апреля. Речь идет о трех травматологических отделениях, двух хирургических, отделении сосудистой хирургии и детском ортотравматологическом. Предполагается, что пациенты медучреждения будут перенаправлены в Приморскую краевую клиническую больницу № 1 и Артёмовскую городскую больницу № 1.

В первом медицинском учреждении будет оказываться неотложная помощь. Сюда пациенты смогут обратиться по профилю сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, а также нейрохирургия. Отмечается, что принимать будут почти всех владивостокцев, исключение составят только жители Советского района. Эта категория граждан, а также несовершеннолетние, экстренную помощь по данным направлениям смогут получить в городской больнице города Артёма, по адресу ул. Партизанская, 13.

Кроме этого, граждане также смогут обратиться за помощью по вышеуказанным профилям в медцентр ДВФУ. Здесь взрослых и детей без экстренных показаний будут принимать по понедельникам, средам и пятницам с 08:00 до 20:00. Приморский краевой онкодиспансер будет принимать горожан с онкоурологическими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что 20 апреля в Тысячекоечной больнице были закрыты на карантин два отделения. Здесь были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией у пациентов и медицинского персонала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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