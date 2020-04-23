2020-04-23T09:01:05+03:00
Происшествия

Генпрокуратура России проверяет «тысячекоечную» больницу Владивостока из-за массового заражения коронавирусом

Еще одно отделение может закрыться на карантин. Виновных в заболевании нескольких десятков человек, включая медиков, привлекут к ответственности
Милана СОКОЛ
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В «тысячекоечной» больнице началась прокурорская проверкаВ «тысячекоечной» больнице началась прокурорская проверкаФото: Сергей БАЛАНОВ
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Генеральная прокуратура РФ объявила о проверке КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница № 2», из-за вспышки COVID-19. Больница оказалась крупным очагом заражения. По данным правительства Приморского края, коронавирус уже подтвердился у 42 человек, включая 17 медиков. На карантин пока закрыто два отделения «тысячекоечной», не исключено, что в ближайшее время закроется еще одно. Роспотребнадзор сейчас перепроверяет информацию обо всех контактирующих между собой в больнице людях.

– Генеральной прокуратурой РФ контролируются ход и результаты проводимой прокуратурой Приморского края проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также принятия должностными лицами контролирующих органов и регионального органа здравоохранения необходимых мер, в том числе по обеспечению средствами защиты медицинского персонала и больных. По результатам проверок при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности, – отмечено на официальном сайте ведомства.

Напомним, хирургическое и урологические отделения больницы закрыты на карантин из-за вспышки заболевания. По словам министра здравоохранения Анастасии Худченко, после выписки подтвердился коронавирус у одной из пациенток больницы. Разносчиком заразы мог неосознанно стать врач-хирург, который также работал консультантом в урологии.

Восстановлением цепочки событий и контактных лиц занимаются специалисты Роспотребнадзора. Выявить виновных в возникновении крупного очага заражения предстоит прокуратуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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