Мажор на «Лексусе» после скандала с обливанием прохожих грязной водой во Владивостоке удалил все фотографии в своем профиле
Про 21-летнего Александра из Владивостока узнали после того, как он в разгар стихийного бедствия специально проехал на своем «Лексусе» на скорости по огромной луже, чтобы с ног до головы облить прохожих грязной водой. Со словами «Мойка, мойка бесплатная, бесплатная мойка [лиц]», Саша и стал знаменитостью. Популярность пришла сразу, притом видео его подвига разлетелось далеко за пределы региона.
Общественность была в ярости. В городе едва не случился самосуд, но, к счастью, дл этого не дошло.
На «Лексусе» облил прохожих из лужи ради ролика в инстаграм.
Тем не менее интернет-травля Саше надоела, вероятно поэтому он решил удалить все посты в своем профиле. А может, ему надоело смотреть на заголовки новостей со своим лицом, и он решил избавиться от снимков - вариантов много. Но факт остается фактом, публикаций на странице Александра больше нет, а вот количество подписчиков неустанно растет. Сейчас тех, кто хочет следить за его жизнью почти 1500. До скандала было в два раза меньше.
Напомним, что это не первый случай, когда Александр попадает в конфликтную ситуацию. В прошлом году 9 мая он на том же белоснежном «Лексусе» заблокировал подъезд жилого дома. В итоге люди просто не смогли выйти из заточения и просидели весь парад дома. Тогда он отделался штрафом – 500 рублей. Кстати, такое же наказание ему грозит за хулиганство на пешеходном переходе.
Вместе с тем страсти вокруг его персоны разгорались все больше и больше. Особенно после информации о том, то отчим Саши – бывший начальник УМВД по Приморскому краю Андрей Николаев. Когда-то его даже называли одним из самых богатых генералов полиции. Чем же закончится история Саши - пока неизвестно.
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ИСТОЧНИК KP.RU