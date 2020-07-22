2020-07-22T13:53:27+03:00
Общество

«Равчик – красавчик»: житель Владивостока поставил машину, чтобы застройщик не смог возвести забор

На Красного Знамени продолжается спор за землю. Не обходится без скандалов, даже есть пострадавший [фото, видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Жители домов стараются остановить стройку, которую они считают незаконной. Фото: предоставлено очевидцами.Жители домов стараются остановить стройку, которую они считают незаконной. Фото: предоставлено очевидцами.
Изменить размер текста:

Споры по поводу арендованной земли на проспекте Красного Знамени 104-94 не утихают. Пока около 1000 жителей целой строчки домов стараются опротестовать решение на точечную застройку, арендатор огораживает территорию. Горожане продолжают защищать территорию с помощью своих авто, надеясь, что работы, разрешение на которые они не видели, остановятся.

– Равчик – красавчик, – с воодушевлением отмечают поступок одного из жильцов дома приморцы. Водитель оставил своего железного коня в проеме между установленными блоками и столбами, как бы намекая – «Завтра забор закончить не удастся».

Одну из лестниц, ведущих к домам, уже перекрыли забором. Фото: предоставлено очевидцами.

Одну из лестниц, ведущих к домам, уже перекрыли забором. Фото: предоставлено очевидцами.

Инициативная группа местных жителей уверяет, что застройщик не предоставил им каких-либо документов на работу, которая кипит во всю. При этом местные отмечают и несоблюдение техники безопасности, и несанкционированное перекрытие движения на дороге, которое уже кстати привело к травмам одного из представителей заказчика. Дело в том, что во время очередной разгрузки бетонных блоков, для проезда остался лишь узкий участок. Предупреждающих знаков, как и ранее, нигде не было, поэтому многие водители оказывались заложниками ситуации. Один из них, пытаясь протиснуться между большегрузом и бордюром наехал на ногу рабочему. Все обернулось скандалом и обращением в ГАИ.

Во Владивостоке автомобилист пытался проехать по перегороженной дороге, но наехал на ногу рабочему.Видео: предоставлено очевидцами

К слову, полиция на Красного Знамени появляется с завидным постоянством. «КП-Владивосток» уже неоднократно писала, что местные жители вынуждены обзванивать оперативные службы, и писать во всевозможные инстанции, сообщая о грубейших, по их мнению, нарушениях со стороны подрядчика.

ПО ТЕМЕ

«Бетонные блоки летали над авто»: во Владивостоке застройщик решил установить забор во что бы то ни стало

Жители Красного Знамени надеются остановить скандальную стройку законными методами [фото, видео]

«Не пропустили скорую и повредили авто»: на Красного Знамени во Владивостоке продолжается скандальная стройка

Межквартальная дорога в очередной раз оказалась перекрыта [фото, видео]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Равчик – красавчик»: житель Владивостока поставил машину, чтобы застройщик не смог возвести забор
Приморцы стали пользоваться электронными заказными письмами
Во Владивостоке обокрали капитана полиции, заснувшую в машине
10 миллионов рублей за тройняшек: семья из Приморья получила сертификат на приобретение жилья
Почти серенада: житель Владивостока сделал музыкальное поздравление с днем рождения
Погоня со стрельбой по улицам Уссурийска закончилась 14 сутками ареста и штрафом более 21 тысячи рублей
Приморье достигло пика выявления зараженных COVID-19 — 104 человека за сутки
Собака с вулканическим именем Этна помешала перебросить в исправительное учреждение три мобильника
Директор Приморских электрических сетей оценил защиту дипломов выпускников-энергетиков
Пушкинский сквер ждет жителей и гостей Владивостока на второй вечер «А где Пушкин?»
Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотеки
Открылось первое в Приморье отделение реабилитации для переболевших COVID-19
«Русские Витязи» появятся в небе над Владивостоком
Против лома есть прием: приморец убил недруга поленом