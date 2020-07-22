«Равчик – красавчик»: житель Владивостока поставил машину, чтобы застройщик не смог возвести забор

22 Июль 2020 2020-07-22T13:53:27+03:00

На Красного Знамени продолжается спор за землю. Не обходится без скандалов, даже есть пострадавший [фото, видео]

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Споры по поводу арендованной земли на проспекте Красного Знамени 104-94 не утихают. Пока около 1000 жителей целой строчки домов стараются опротестовать решение на точечную застройку, арендатор огораживает территорию. Горожане продолжают защищать территорию с помощью своих авто, надеясь, что работы, разрешение на которые они не видели, остановятся.

– Равчик – красавчик, – с воодушевлением отмечают поступок одного из жильцов дома приморцы. Водитель оставил своего железного коня в проеме между установленными блоками и столбами, как бы намекая – «Завтра забор закончить не удастся».

Одну из лестниц, ведущих к домам, уже перекрыли забором. Фото: предоставлено очевидцами.

Инициативная группа местных жителей уверяет, что застройщик не предоставил им каких-либо документов на работу, которая кипит во всю. При этом местные отмечают и несоблюдение техники безопасности, и несанкционированное перекрытие движения на дороге, которое уже кстати привело к травмам одного из представителей заказчика. Дело в том, что во время очередной разгрузки бетонных блоков, для проезда остался лишь узкий участок. Предупреждающих знаков, как и ранее, нигде не было, поэтому многие водители оказывались заложниками ситуации. Один из них, пытаясь протиснуться между большегрузом и бордюром наехал на ногу рабочему. Все обернулось скандалом и обращением в ГАИ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/791977" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке автомобилист пытался проехать по перегороженной дороге, но наехал на ногу рабочему.Видео: предоставлено очевидцами

К слову, полиция на Красного Знамени появляется с завидным постоянством. «КП-Владивосток» уже неоднократно писала, что местные жители вынуждены обзванивать оперативные службы, и писать во всевозможные инстанции, сообщая о грубейших, по их мнению, нарушениях со стороны подрядчика.

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ИСТОЧНИК KP.RU