Фильм-катастрофа. В Приморье гигантские волны поглотили дорогу вместе с машинами

Огромная волна вот-вот смоет автомобили с дороги. Фото: Артём Николов

Машина едет по дороге среди обломков и мусора, вынесенного морем. Но останавливаться нельзя – нужно мчать во всю прыть, потому что с моря надвигается гигантская волна, и нужно успеть проскочить, пока она не унесла тебя с собой. Это не пересказ какого-то фантастического фильма, это реальные события, которые происходили сегодня, 3 сентября, в Приморье из-за тайфуна «Майсак».

Видео снято в поселке Зарубино. На этом участке дорога проходит прямо по берегу моря. С одной стороны – бетонная стена с колючей проволокой, с другой – огромные волны. Некоторые машины успевают проскочить, другие накрывает волной, и становится по-настоящему страшно. Ведь в любой момент грузовичок может всплыть, и его точно унесет волной. Очевидно, что с легковушкой так бы и произошло, но рисковал в этот день не каждый.

Напомним, штормовое предупреждение действует в Приморье 3 и 4 сентября. Пик шторма, вызванного тайфуном «Майсак», пришелся сегодня на 17:00. В этот момент во Владивостоке порывы ветра достигали 41 метра в секунду – рекордное значение за последние 50 лет.

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