«Необыкновенные скамейки»: во Владивостоке похвалили новые лавочки-пианино

Общественные наблюдатели протестировали новые лавочки. Фото: Евгений Кулешов

Хорошая новость – на следующей неделе во Владивостоке состоится открытие обновленного Жариковского сквера, что находится на улице Светланской в районе остановки «Дальзавод». И хотя здесь еще ведутся работы, горожане уже гуляют по новым дорожкам, катаются на самокатах и «пробуют» новые скамейки. Впечатления разные.

В субботу, 19 сентября, обновленный сквер посетила группа общественных наблюдателей. Сейчас подрядчик доделывает скамейку с книжными полками в глубине сквера, а также лавочки по периметру территории. По словам общественников, скамейки очень хорошо вписываются в общую картину сквера.

«Я считаю, что выполненным работам можно дать отличную оценку. Особенно хотелось бы отметить необыкновенные скамейки. Рядом расположена школа, дети могут поработать здесь с конспектами. Взрослым будет удобно разместиться на них с ноутбуком. Поэтому такие скамейки – самое то, что нужно для этого сквера. Кроме того, можно выделить прекрасное озеленение территории», - отметила общественный наблюдатель Валентина Моисеенко.

Царь-скамейка. Фото: Евгений Кулешов

Интересно, что первоначально дизайн этих самых лавочек многие приняли в штыки. Особенно это было заметно в соцсетях, где горожане сравнивали их по форме с пианино, предполагали, что дети будут сидеть на спинках, ставя ноги на сидения, жаловались, что из такого количества досок можно сделать в два раза больше лавочек попроще.

Видимо, на критику все же отреагировали, поэтому боковые стороны лавочек, первоначально древесного света, сейчас перекрасили в черный цвет. Кого-то это не убедило, но есть и те, кто считает, что стало лучше. Равно как и разделились мнения по поводу того, удобно или не удобно на них сидеть. Впрочем, теперь любой человек может пойти в Жариковский сквер и лично протестировать скамейки, составив свое мнение.

Некоторые скамейки еще не готовы. Фото: Евгений Кулешов

Но не одними лавочками теперь красен Жариковский сквер. На этой неделе там отмыли памятник летчикам – жертвам Американской агрессии 1953 года. Ранее здесь заменили ограждение монумента – теперь оно гранитное, что, по словам наблюдателей, выглядит торжественно.

Памятник летчикам теперь выглядит торжественнее. Фото: Евгений Кулешов

Напомним, что недавно во Владивостоке уже открыли сквер в поселке Трудовом и на улице Надибаидзе. На следующей неделе также завершат работы в Игнатьевском сквере в районе Первой речки, а к середине октября – в сквере в районе «Авангарда». В Матросском сквере пока идут подготовительные работы.