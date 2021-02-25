Профсоюз хочет пролить свет на загадочную смерть чиновника в мэрии Владивостока

Александру Скорлякову было 54 года. Фото: Дарья Наумец

К расследованию смерти чиновника администрации Владивостока подключилась федерация профсоюзов Приморского края. Напомним, тело главы управления общественной безопасности нашли на рабочем месте. Александра Скорлякова обнаружили в кабинете на Океанском проспекте, 30.

– Представители профсоюзов Приморья участвуют в расследовании, – отмечено на официальном сайте организации.

«КП-Владивосток» подробно рассказывала о трагедии, разыгравшейся в здании администрации 20 февраля. Редакции удалось пообщаться с родными и близкими погибшего чиновника. Как оказалось, на Александра Скорлякова свалился целый воз задач перед смертью. Глава управления не только проверял соблюдение масочного режима, но и активно участвовал в ликвидации последствий «ледяного апокалипсиса».

В причинах гибели сотрудника городской администрации предстоит разобраться специалистам.

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