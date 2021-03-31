Глупая парковка ценою жизни? Во Владивостоке пожарные по миллиметрам пробирались в запаркованном дворе

Техника не сразу проехала из-за стихийной парковки во дворе Фото: принтскрин видео.

Очередной пожар во Владивостоке снова обнажил актуальную проблему. Сотрудникам МЧС пришлось по миллиметрам пробираться в запаркованном дворе, когда на счету каждая секунда и промедление попросту может стоить человеческих жизней.

ЧП произошло накануне вечером в доме №125 на Снеговой. В многоэтажке загорелась одна из квартир, однако проехать к месту тушения оказалось задачей не из легких. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия. Подробности пожара сейчас выясняются. Многие приморцы уверены – пожарным пора разрешить таранить машины, если на кону стоит человеческая жизнь.

Напомним, после трагедии в запаркованном ЖК на Нейбута, когда в одной из квартир задохнулись дети, власти подняли вопрос стихийных парковок во дворах. МЧС обратилось в прокуратуру, предоставив список проблемных адресов, чтобы навести порядок в городе. В некоторых районах даже началась эвакуация авто нарушителей прямо со двора. Однако из-за нехватки парковочных мест в городе, искоренить проблему полностью, попросту невозможно.

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