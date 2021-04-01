Правительство Приморья окажет поддержку семье горняка, погибшего на руднике «Королевский»

Правительство Приморского края решило оказать помощь семье погибшего горняка Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Правительство Приморского края приняло решение оказать помощь семье горняка, погибшего при проведении подрывных работ на руднике «Королевский» в Дальнегорске.

Как сообщают представители министерства труда и социальной политики региона, у погибшего осталась семья: супруга, которая работает в местном детском саду, и двое детей, один из них — несовершеннолетний.

Финансовая помощь родным горняка выделят из резервного фонда правительства Приморского края. Ребенка, обучающегося в школе, обеспечат бесплатным горячим питанием.

Напомним, трагедия на руднике «Королевский» АО «ГМК «Дальполиметалл» произошла 30 марта. Обрушилась порода. Когда спасатели разобрали завал, обнаружили тело проходчика, 48-летнего Эдуарда Глота. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося и гибели человека.

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